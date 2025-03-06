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別擔憂矽盾崩毀！專家：台積電在美產線將有所區隔 有望聯美制中

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
專家說，台積電在美產線將有所區隔，與美國產生互補作用。路透
專家說，台積電在美產線將有所區隔，與美國產生互補作用。路透

路透報導，晶圓代工龍頭台積電宣布投資美國1,000億美元，締造美國歷來最大的單一外資投資金額，不少人擔憂台積電在美國生產比重大增，可能減損台灣的戰略重要性，在台灣內部引發「矽盾」崩壞的疑慮。

不過，一位不具名的資深半導體產業專家認為，未來台積電在台、美的產品線料將做出區隔，在美國生產更側重於為當地國安需求的研發和製造，與台灣形成「犄角之勢」，共同夾擊對手，更有助於遏阻中國大陸的敵對勢力。

這名專家說，台積電未來七奈米以下的高階製程仍將以台灣為主要生產地，主攻消費性電子晶片，如蘋果手機、電腦等，此一領域面對的是全球消費者，產品更重視性價比，在台灣生產更能提供價格優勢。

台積電也承諾未來在台灣的各項投資不變，計劃未來在本國建造九座廠，包括新竹、高雄、台中、嘉義和台南等地，在2035年，台灣仍將生產高達80%的晶片。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，台積電趕在美國政府檢驗關稅政策前送上大禮，暫時免除台灣晶片可能被課高關稅的利空，也一併解決可能要與英特爾糾纏不清的惡夢，「台積電壓線成功！用投資1,000億美元換（免除）25%到100%的關稅，非常划算」。

林啟超指出，此投資案雖然金額驚人，但其實對台積電的影響偏低。主要是未來資本支出投資地點的挪移，至於折舊攤提和毛利率減損對該公司的傷害不大。

證券分析師指出，短期對台積電疑慮掃除，算是「利空出盡」，台積電股價自4日觸及的逾三個月底點已有所反彈。

台積電 川普 魏哲家

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