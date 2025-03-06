台積電赴美擴產須投審會核准 政院：待廠商申請

台積電宣布擴大對美投資1000億美元，依法須經濟部投審會申請核准才能執行。行政院發言人李慧芝今天指出，須待廠商向經濟部申請後，才有更多說明。

美國總統川普3日在白宮與台積電董事長魏哲家見面。魏宣布在美國增加投資1000億美元，承諾建造3座半導體製造廠，接下來將另外建造3座半導體廠、2座先進封裝廠和一座研發中心，各界關注台灣能否保有半導體製造優勢。

行政院發言人李慧芝上午在行政院會後記者會指出，政府會持續支持半導體產業「以台灣為本、以世界為目標」，也有2個確保，「推進國內先進製程持續進步，確保關鍵技術領先」，以及「確保台灣在全球科技產業當中，也要占據關鍵地位」。

媒體追問，電電公會理事長李詩欽近日透露，有多家AI伺服器大廠加速赴美生產，是否影響台灣出口、民間投資等經濟發展動能。李慧芝指出，政府對科技業、半導體產業的態度，就是「根留台灣，擴大布局全球」。