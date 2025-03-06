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台積電擴大在美投資 賴總統、魏哲家下午5點共同召開記者會

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統賴清德（左）、台積電董事長魏哲家（右）今下午5時在總統府召開記者會。圖／報系資料照
總統賴清德（左）、台積電董事長魏哲家（右）今下午5時在總統府召開記者會。圖／報系資料照

台積電擴大在美國投資預計投入千億美元，國內外關注。總統府稍早發出採訪通知，賴清德總統將偕同台積電董事長魏哲家，於今下午5時在總統府召開記者會。預計對外說明台積電赴美投資事宜。

針對台積電擴大在美投資，在野黨連日來質疑賴政府決策。身兼民進黨主席的賴總統昨天在黨中常會表示，美國總統川普勝選後，台灣各界都緊盯川普新政，而執政團隊面對當下變局，更是進行深入研究。

賴清德表示，政府審慎擬定對策，端出產業及財經方案，按部就班，做好最妥適的安排，確保國家利益與產業優勢不受衝擊，讓產業能夠持續站穩腳步，同時布局全球。並且在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。

賴清德說，對於某些無謂的批評，他必須重申，面對變局，台灣沒有分裂的本錢，特別在國防、外交、國際經貿事務更是如此，希望大家能夠團結，一起因應變局，掌握契機，讓國家更壯大，繼續前進。

台積電 川普 賴清德 魏哲家

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