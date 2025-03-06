快訊

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

台積電擴大在美投資 賴總統、魏哲家下午5點共同召開記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

變「護美神山」因關稅？蔡正元轟川普說謊：台積電最不怕課稅

聯合新聞網／ 綜合報導
左為台積電董事長魏哲家、右為美國總統川普。 歐新社
左為台積電董事長魏哲家、右為美國總統川普。 歐新社

台積電（2330）鉅額投資美國千億美元牽動全球半導體產業布局，也對台灣產生影響。前立委蔡正元在政論節目《中天辣晚報》中直言，扣掉美國、中國大陸、歐洲及日本的投資之後，台積電在台灣的投資剩不到1千億，叫台積電「美積電」有什麼不對？因為大部分的資產都在美國。

蔡正元分析台積電財務報表指出，台積電資產為2000億美元，加上負債500億美元，資本額為1500億美元，現在2000億資產裡，就有650億是美國投資。將來又要花1000億，台積電的資產變成3000億美元，但其中有1650億全都投資在美國，反而台灣、日本、中國大陸等全加起來還比美國少。

此外，美國晶圓廠的奈米技術和研發中心都是最先進的技術，台積電未來投資美國的1.6奈米是最先進的，而台灣則僅剩下如64奈米、28奈米及14奈米的舊廠，連7奈米的也所剩無幾，投資金額逐漸縮水下，「那台灣還剩下什麼？台灣的研發中心還有多少在做高階的？不就被美國搶走了嗎？」

川普說台積電是怕被美國徵收25%至50%的關稅，才選擇到美國生產製造，蔡正元更批川普在胡說八道，「全世界最不怕美國課關稅的，就是台積電」。

蔡正元表示，台積電是獨門生意，美國課100%的關稅，台積電就加回來100%，因為美國還是得買台積電的高階製程，結果現在經濟部跟著附和美國，連郭智輝也認同台積電赴美可以省下關稅，讓台積電從護國神山變「護美神山」，完全是把台積電徹底趕跑了。

台積電 川普 蔡正元 魏哲家

延伸閱讀

台積電（2330）要破1160元…大盤挑戰2萬4！DeepSeek有助AI終端應用普及化

憂台積電移美核心優勢流失 郭智輝的老師喊：張忠謀要不要回鍋？

台積電移美…郭智輝有肩膀扛得起？ 昔EMBA老師開重砲：下台

相關新聞

別擔憂矽盾崩毀！專家：台積電在美產線將有所區隔 有望聯美制中

路透報導，晶圓代工龍頭台積電宣布投資美國1,000億美元，締造美國歷來最大的單一外資投資金額，不少人擔憂台積電在美國生產...

【重磅快評】賴清德把台積送美國 卻扯馬英九送中國

因應川普新政，賴政府畢躬畢敬進呈台積電貢禮，沒想到賴清德總統轉個身面對國人就變臉，要求大家閉嘴，不要做「無謂的批評」！

台積電擴大在美投資 賴總統、魏哲家下午5點共同召開記者會

台積電擴大在美國投資預計投入千億美元，國內外關注。總統府稍早發出採訪通知，賴清德總統將偕同台積電董事長魏哲家，於今下午5...

台積電赴美擴產須投審會核准 政院：待廠商申請

台積電宣布擴大對美投資1000億美元，依法須經濟部投審會申請核准才能執行。行政院發言人李慧芝今天指出，須待廠商向經濟部申...

變「護美神山」因關稅？蔡正元轟川普說謊：台積電最不怕課稅

台積電（2330）鉅額投資美國千億美元牽動全球半導體產業布局，也對台灣產生影響。前立委蔡正元在…

根留台灣！賴總統下午5點偕同魏哲家召開記者會

總統府6日下午通知，賴清德總統將偕同台積電（2330）董事長魏哲家，在6日17：00於總統府召開記者會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。