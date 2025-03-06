聽新聞
0:00 / 0:00
變「護美神山」因關稅？蔡正元轟川普說謊：台積電最不怕課稅
台積電（2330）鉅額投資美國千億美元牽動全球半導體產業布局，也對台灣產生影響。前立委蔡正元在政論節目《中天辣晚報》中直言，扣掉美國、中國大陸、歐洲及日本的投資之後，台積電在台灣的投資剩不到1千億，叫台積電「美積電」有什麼不對？因為大部分的資產都在美國。
蔡正元分析台積電財務報表指出，台積電資產為2000億美元，加上負債500億美元，資本額為1500億美元，現在2000億資產裡，就有650億是美國投資。將來又要花1000億，台積電的資產變成3000億美元，但其中有1650億全都投資在美國，反而台灣、日本、中國大陸等全加起來還比美國少。
此外，美國晶圓廠的奈米技術和研發中心都是最先進的技術，台積電未來投資美國的1.6奈米是最先進的，而台灣則僅剩下如64奈米、28奈米及14奈米的舊廠，連7奈米的也所剩無幾，投資金額逐漸縮水下，「那台灣還剩下什麼？台灣的研發中心還有多少在做高階的？不就被美國搶走了嗎？」
川普說台積電是怕被美國徵收25%至50%的關稅，才選擇到美國生產製造，蔡正元更批川普在胡說八道，「全世界最不怕美國課關稅的，就是台積電」。
蔡正元表示，台積電是獨門生意，美國課100%的關稅，台積電就加回來100%，因為美國還是得買台積電的高階製程，結果現在經濟部跟著附和美國，連郭智輝也認同台積電赴美可以省下關稅，讓台積電從護國神山變「護美神山」，完全是把台積電徹底趕跑了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言