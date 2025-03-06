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台積電赴美須過投審會 政院：待廠商回來申請

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台積電（2330）赴美投資案依法須經投審會核准後才能執行，行政院發言人李慧芝6日指出，對於投審會審查，需等到廠商回來，向經濟部申請後，才會有更多進一步的說明。

行政院今日召開院會，李慧芝指出，對於台積電布局的部分，政府會持續支持半導體產業，以台灣為本，以世界為目標，主要也有兩個確保，包括「推進國內先進製程持續進步，以確保關鍵技術領先」、「確保台灣在全球科技產業當中，也要占據關鍵地位」。

此外，近日電電公會理事長李詩欽近日透露有多家AI伺服器大廠加速赴美生產，這是否會影響台灣出口、民間投資等經濟發展動能？

李慧芝回應，政府對科技業、半導體產業的態度就是「根留台灣，擴大布局全球」。她也再度重申，院長卓榮泰已經在行政院會裁示，台灣就是全球晶片最重要的製造基地，根據民間調查，2035年左右台積電在台灣產能比重仍然會高於80％以上，也會支持企業以台灣為本，向世界布局，希望藉此持續帶動經濟與科技業長期的發展及繁榮。

台積電 川普 魏哲家

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