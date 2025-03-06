憂台積電移美核心優勢流失 郭智輝的老師喊：張忠謀要不要回鍋？

台積電赴美大投資蓋晶圓廠、封裝廠及研發中心，經濟部長郭智輝日前稱樂觀，還說相信接下來會得到更多經驗與支持。然昔日郭智輝的EMBA老師、台大管理學院副教授邱宏仁就在臉書批評他像「應聲蟲」，感覺嫌台灣錢太多，邱宏仁更擔心，台積電的核心競爭優勢流失，對其未來發展帶來重大風險。

面對這一關鍵時刻，邱宏仁呼籲台積電創辦人張忠謀考慮「回鍋」領導，以應對當前挑戰。他強調，若無有效策略應對，台積電引以為傲的晶圓代工模式恐失去競爭優勢，甚至步上英特爾（Intel）式弱化之路。

邱宏仁認為，台積電的成功關鍵在於其高度紀律與效率的營運模式，這是先進製程技術得以保持優越性的基石。然而，將這一模式移植到美國，面臨成本高及企業效率降低等挑戰，恐難以複製過往成功經驗。他直言，美國廠若無法依賴台灣「血汗工廠」般的隨時待命模式，良率暴跌的機率將大幅提升。

此外，他指出，台積電在美國的資本支出快速增加，可能導致台灣廠的產能利用率下降，進一步削弱台灣在全球晶圓代工市場中的地位。他質疑，若此趨勢持續發展，台積電是否會逐漸淪為「美積電」，最終成為美國利益的延伸，而非台灣的「護國神山」。

邱宏仁進一步表示，美國政府以高關稅政策推動本地製造業復興的效果存疑。他以Apple為例，認為其承諾在美設廠的計畫多為空談，實際製造仍以外包為主。針對台積電赴美設廠，他也示警，未來其股價波動的風險不容忽視。