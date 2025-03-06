台積電赴美設廠將使產業空洞化 專家建議「以拖待變」

台積電持續赴美設廠，近日準備加碼投資1000億美元以上，引起諸多關注，科技產業專家認為，台積電若真的落實這些投資，對台灣影響就是產業空洞化，但因在美國建廠效率很差，建議台積電「以拖待變，慢慢拖到2028年」。

國立政治大學國際關係研究中心6日上午舉行「2025年中共全國兩會座談會」，華南金創業投資公司董事陳子昂指出，台積電赴美設廠，從台灣產業角度來看是「利空」，從台積電角度來看則是「有得有失」。

他分析，當初要上談判桌時，川普政府丟2個風向球：課稅、英特爾，談判結果是台積電丟掉英特爾、得以獨資，但需要在美投資4年、1000億美元，加上正在進行的200億，換算就是每年300億，等於台積電未來投資經營重心都在美國，因為台積電資本支出約為每年400億，美國有300億、台灣只剩100億，對台灣影響將是產業空洞化。

但他強調這都是數字，對台積電的影響，優點是其獨霸美國市場，「左打三星、右甩英特爾」，客戶都在美國，營收就會增加，在美國的地緣政治影響力跟著增加；但缺點是毛利率會下滑，因為美國生產成本高，包含建廠成本、員工薪資、營運費用、研發費用，設備折舊費等，這些加總「大概都是台灣1倍」。

他的建議是「以拖待變，拖過2028年」，他指出，在美國建廠效率很差，要4年（台灣約2年），行政效率也很糟，加上缺工（美國優秀科技人才沒有人願意去晶圓廠上班），還有企業文化等，所以也是外界對台積電未來經營不容樂觀的原因，他仍建議「以拖待變，我答應我要幹，但你（美國）效率差，所以慢慢拖到2028年。」

他並示警，如果台積電百分之百執行1000億美元投資，「台灣的『矽盾』不見了」。