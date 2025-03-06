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台積電移美…郭智輝有肩膀扛得起？ 昔EMBA老師開重砲：下台

聯合新聞網／ 綜合報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

台積電宣布將對美國擴大投資1000億美元（約3.3兆新台幣），用於建設最先進晶片生產設施，此舉引發外界高度關注與廣泛討論。對於台積電是否將成為「美積電」的疑慮，經濟部長郭智輝強調，目前先進製程不會移至美國。然而，輿論並未因此平息。

台大管理學院副教授邱宏仁，曾擔任郭智輝的EMBA老師，他在臉書上直言，郭智輝自去年上任以來未能有效解決能源問題，且對於台積電大規模對美投資的議題處理不力，直呼「做不好就下台」。邱宏仁表示，當初對郭智輝寄予厚望，認為他在企業創業經驗豐富，應能理解產業需求，但現實表現令人失望。

邱宏仁說他以為郭智輝在崇越的創業歷程，理當很能感同身受產業疾苦，儘快為全台工業及民生用電找到解方，怎料任期過了9個月，郭智輝還是一事無成。

邱宏仁感嘆，台灣不僅電力持續吃緊，連台積電將投入1650億美元的追加資本支出在美國廠，郭智輝都淪為「應聲蟲」，難道是嫌台灣錢太多，所耗費的外匯存底，郭智輝有肩膀扛起嗎？

邱宏仁並重砲批評郭智輝，「做不好就下台，不要丟了企業界的臉，更不要令台北大學蒙羞」。

台積電 川普 魏哲家

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