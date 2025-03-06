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稱10年後在台產能仍逾8成 卓揆：台積電著重根留台灣

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰。記者林伯東／攝影

台積電赴美擴產千億，在野質疑「台積電成美積電」。行政院長卓榮泰今引述民間機構統計，強調2035年台積電在台產能比重仍高於80%，在其他國家仍處於初期建廠跟量能的階段；他強調，台積電布局世界前提是「根留台灣」，最先進廠房、全球研發中心都在台灣。

他強調，台積電就是「台灣的台積電」，且是以台灣為核心向世界布局的台積電。政府除了會協助產能跟先進技術根留台灣之外，當其擴大布局全世界與國際合作的時候，政府一定會當台積電的後盾，讓所有國人引以為傲的公司以台灣為本、再向世界出發。

台積電將對美國再投資至少1000億美元、約新台幣3.3兆元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等，外界關注加碼投資是否值不值得，對獲利影響多大，對全球布局會有什麼衝擊等。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述院長裁示，針對台積電赴美擴產，卓榮泰認為，台灣實力向國際延伸是件好事，台灣的實力能夠以台灣為本，向世界發展，這是國家根本之道。

卓榮泰提到，他與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝及國發會主委劉鏡清，過去一段時間都跟產業界頻繁接觸，充分瞭解產業根留台灣、向世界發展的重要性，也讓產業界了解，政府期待台灣保持關鍵技術的地位，台灣在世界產業鏈的地位也必須全力維護。

他說，民間產業對世界的布局，政府都充分瞭解，也掌握到各方訊息，並給予適當協助，藉此將台灣的力量向世界延伸，建造民主的產業供應鏈，這是台灣的利益，也是全世界共同的利益。

針對台積電在台灣的各項計畫會有什麼影響跟改變，卓榮泰提到，台積電再次強調在台投資計畫不變，對日投資計畫也會持續進行。扣除未公布計畫，台積電目前新增9座先進製程廠房，包含新竹1座、高雄5座，都是最先進的2奈米廠房；另外規劃中的還有台中1座、新竹2座的1.4奈米廠房；先進封裝CoWoS也會有3個廠，包含嘉義跟台南。

卓榮泰強調，台積電布局世界前提是「根留台灣」，不僅把台灣作為最先進廠房的所在地，全球研發中心也在台灣，「台灣就是整個世界科技晶片製造最重要的基地」。

另針對中小企業，卓榮泰指出，在台灣有更多中小企業協力廠商也會有國際發展的方向，政府的中小企業振興方案當中，有一項重點是協助打開國際跟國內通路，請各部會積極協助。

此外，他提到，許多國內廠商和世界大廠會在台灣各地做更積極的規劃跟投資，請求地方政府發揮高效率、發揮整體國家戰力，中央地方充分合作，公私部門全力協助，讓台灣在世界的關鍵地位與日俱增，台灣越被世界看見，台灣就越安全。

卓榮泰 台積電 川普 晶圓廠 魏哲家

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