卓揆：台積電根留台灣為主 2035年前在台產能仍有八成

針對台積電（2330）將投資美國千億美元，引發外界關注，對此，行政院長卓榮泰6日表示，根據調查顯示2035年前台積電在台灣的產能仍有占八成以上，對於台積電的全球布局前提仍是「根留台灣」為主，且全球研發中心就是在台灣，是全世界科技晶片製造最重要的基地。

行政院今日召開院會，會後發言人李慧芝轉述卓榮泰裁示，最近台灣非常驕傲的護國神山台積電，在世界矚目之下，做了全球布局的重要宣布，台灣的實力向國際延伸是一件好事，台灣的實力能夠以台灣為本，向世界發展，這是國家根本之道。

卓榮泰說，過去一段時間，包括他本人、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清都與產業界進行頻繁的接觸，也充分了解產業根留台灣、向世界發展的重要性，我們讓產業界了解政府期待台灣必須要保持關鍵技術的地位，台灣在世界產業鏈的地位，也必須全力維護。

卓榮泰強調，政府有充分了解民間產業對世界的佈局，也掌握到各方的訊息，並且給予適當的協助，藉此將台灣的力量來向世界延伸，建造民主的產業供應鏈，這是台灣的利益，也是全世界共同的利益。

卓榮泰提及，大家關注台積電在台灣的各項計畫，會有什麼影響及改變，其實，台積電也再次強調了，在台灣的投資計畫不會變，對於日本的投資計畫也會持續進行，而在台灣的部分，扣除尚未公布的計畫當中，台積電目前新增加與規劃中有九座先進製程廠房，包括新竹一座、高雄五座都是最先進的2奈米廠房，以及規劃中的台中一座、新竹二座的1.4奈米廠房，另外先進封裝廠CoWoS也會有嘉義、台南三個廠。

卓榮泰直言，台積電布局全球的前提是「根留台灣」，不僅把台灣作為最先進廠房的所在地，更重要的，還有全球研發中心就是在台灣，台灣就是整個世界科技晶片製造最重要的基地。

卓榮泰表示，根據民間機構的調查顯示，2035年台積電在台灣產能比重仍然會高於80％，在其他國家仍處於初期建廠跟量能的階段。台積電的全球布局策略，台積電就是「台灣的台積電」，而且是以台灣為核心向世界布局的台積電。政府除了會協助產能跟先進技術根留台灣之外，當它擴大布局全世界與國際合作的時候，政府一定會當台積電的後盾，讓所有國人引以為傲的公司以台灣為本、再向世界出發。

最後，卓榮泰也強調，在台灣有更多中小企業協力廠商也會有國際發展的方向，政府的「中小企業振興方案」當中，有一項重點是協助打開國際跟國內通路，請各部會積極協助。許多國內廠商和世界大廠會在台灣各地做更積極的規劃跟投資，請地方政府發揮高效率、發揮整體國家戰力，中央地方充分合作，公私部門全力協助，讓台灣在世界的關鍵地位與日俱增，台灣越被世界看見，台灣就越安全。