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台積電加碼投資美國…3大科學園區賣壓空襲 房產專家再曝最大後期殺手

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電董事長魏哲家（右）在白宮宣布加碼投資美國千億美元，左為川普。歐新社
台積電董事長魏哲家（右）在白宮宣布加碼投資美國千億美元，左為川普。歐新社

台積電宣布對美加碼投資至少1000億美元，房產專家Sway認為，台積宅後勢危險，而且未來還得面臨「無人工廠」的趨勢，是最大的殺手。Sway認為接下來有相當高的機會，有大量的台灣員工攜家帶眷至亞歷桑那州，同樣要賣肝，但美國至少可以多曬太陽，勞工的保障也比台灣高很多，縱使要加班也不會像台灣這樣，因此會有很多台灣員工帶小孩去美國留學。

Sway在YouTube頻道房市觀測站表示，台灣竹科、中科及南科這三大科技園區附近的房產需求就會大幅下滑，因為員工數量減少了。這些工程師在台灣不只一間房子，手上有2、3戶也很正常，但隨著移民美國，手上根本不需要這麼多房子，乾脆就統統處理賣掉，或是僅留一間作為回台度假用即可。

Sway舉例，這些移民出去的工程師們，以一個廠1000人來說，美國有6個廠就是6000人，這6000位工程師在台灣若一人擁2房，加起來就是1萬2千戶，隨著台積電美國廠陸續完工，三大科學園區旁的房地產市場會有一個「很直接性的賣壓」。

至於高雄因為台積電設廠效應，先前也早有大量房產等著台積人來購買引發一波投資炒作熱，如果接下來美國開廠，Sway也好奇這些這程師們要留在高雄，還是去美國呢？他的看法認為 ，實質上高雄台積宅的需求並沒有這麼高，就算高雄子弟回高雄廠工作，有的人也是選擇住家裡。

另外，高雄的橋頭科學園區及桃園龍潭科學園區，先前傳台積電要來設廠後又落空，Sway觀察，這兩處幾乎再也等不到台積電進駐的希望了，畢竟未來台積電的重心會放在美國。

最後，無人工廠是「台積房最大的後期殺手」。隨著先進製程愈成熟，會用到的工程師人數也會慢慢下降，這樣的趨勢下，員工大幅降低就不會有那麼多的房產需求，加上台灣逐漸引進印度勞工至科技廠工作，他們會直接住公司的高級宿舍，更別提在台灣置產買房，不然就是要等很久以後。

台積電 川普 魏哲家

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