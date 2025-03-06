史丹佛學者：與川普交手需耐心 各國宜制定短中計畫

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中央社／ 舊金山5日專電
台積電宣布擴大在美投資，外界關注此舉能否降低關稅影響。路透
台積電宣布擴大在美投資，外界關注此舉能否降低關稅影響。路透

台積電宣布擴大在美投資，外界關注此舉能否降低關稅影響。史丹佛大學韓裔教授申起旭受訪指出這是明智的策略，現在韓國企業三星、SK海力士恐也面臨壓力，與川普打交道需要耐心，各國政府最好制定2年與4年計畫。

美國總統川普（Donald Trump）4日在國會兩院聯席會議演說中提到，台積電擴大對美投資達1650億美元（約新台幣5.4兆元），日本軟銀集團投資2000億美元，並指出韓國對美國商品課徵高關稅，平均關稅是美國對韓國的4倍之多。

實際上，軟銀集團日前承諾投資1000億美元，川普當時在記者會上笑著說「期盼孫正義（軟銀集團創辦人）實際向美國投資的金額能增為2000億美元。」

韓國在川普上述談話後也提出反駁，表示對美國商品所課關稅「趨近0%」。

史丹佛大學舒思深亞太研究中心（ShorensteinAPARC）主任、目前負責「台灣計畫」的申起旭（Gi-Wook Shin）受訪表示，川普幾乎對每個國家都施加壓力，將焦點轉向亞洲是早晚的事，對各國而言，現在是非常具挑戰性的時刻。

台積電擴大在美投資，申起旭認為這是明智的策略，因為可能最終都得投資，韓國半導體企業三星和SK海力士現在恐面臨更大的壓力，也可能需要在美國做更多投資。

申起旭認為，台積電宣布投資上千億，但2年內無法實現太多事情，美國還有能源和勞工等問題待解決；先宣布投資、進行溝通談判，爭取一些時間，並保持耐心。

申起旭預期，2年後政策力度或許會出現變化。他表示，美國期中選舉，反對黨通常會表現較好，如果國會勢力有所變動，川普政府推動政策議程將會變得困難許多。

美國政府關稅政策衝擊全球，申起旭認為，這可能讓通膨更加惡化，過去幾年，通膨一直是嚴重問題，關稅政策會讓物價進一步上漲，也會影響美國，如果控制不好，執政黨在期中選舉便有可能失利。

申起旭說，「我一直告訴韓國，今天的美國已經不再是我們所熟悉的國家了，是一個非常不同的國家，川普現在的做法並不是教科書上寫的那一套，而是完全不同的方式，你必須學會應對他，可能需要更多耐心。」

「現在是艱難時期，你只能設法生存。」申起旭強調，「如果我是政府顧問，我會建議制定一個2年計畫，甚至一個4年計畫，以應對這種不確定性。」

三星 台積電 川普 關稅 魏哲家

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