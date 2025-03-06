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南韓、英特爾才是第一個完蛋！專家認同台積電赴美卡位：越強大台灣越安全

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電董事長魏哲家（左）3日於白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與美國總統川普握手致意。（歐新社）
台積電董事長魏哲家（左）3日於白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與美國總統川普握手致意。（歐新社）

台積電（2330）宣布加碼千億美元（約新台幣3.3兆元）投資美國，計畫興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施及1間主要研發團隊中心，此舉引發外界對「矽盾」是否削弱的擔憂。對此，資深財經專家黃世聰表示，台積電的布局並非損害台灣利益，反而對韓國與英特爾構成更大的威脅。

黃世聰在5日的臉書發文中提到，台積電赴美後，有人質疑此舉將導致台灣高科技產業被掏空，但他認為，真正受到衝擊的是三星海力士以及英特爾。他指出，「昨晚台積電在美股上漲4%，而英特爾卻下跌6.2%。同時，韓國媒體也紛紛呼籲三星、海力士跟進台積電的腳步。這讓人不禁想問，韓國不怕被掏空嗎？」

針對外界認為台積電是「被迫」赴美，黃世聰則持不同看法。他指出，從全球供應鏈破碎化的趨勢來看，在地生產已成為國際大勢所趨，而台積電60%的客戶集中在美國，因此提高美國產能是合理且必要的。他強調，「與其說是被逼迫，不如說是台積電領先布局，為未來商機卡位。」

此外，黃世聰強調，未來的科技與經濟商機主要集中在美國。他列舉數據指出，「今年以來，包括孫正義2000億、星際之門5000億、蘋果5000億、沙烏地王儲6000億，以及美國四大CSP業者3200億的投資計畫，大部分都聚焦於美國市場。台積電此時進軍美國，正是為了抓住這些龐大的商機。」

然而，此舉也引發部分網友的不同聲音。有網友認為，赴美設廠是「兩害相權取其輕」的選擇，並直言此舉對台灣經濟發展恐帶來負面影響。也有人提到，張忠謀過去曾表示在美設廠是一種浪費，因此質疑現任執行長魏哲家是否有其他更好的選擇。

對此，黃世聰回應表示，美國在材料與電子技術領域擁有全球最強的研發實力，在當地設置研發中心，有助於拉開與競爭對手的技術差距。他進一步強調，「既然美國推動去全球化政策，台積電在美國地盤全力卡位是必然的選擇。」

最後，他以正面角度看待台積電的全球布局，認為這將進一步鞏固台灣在全球半導體產業中的領先地位。他強調，「台積電越強大，台灣就越安全。」

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