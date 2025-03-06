快訊

吃芝麻球噎死意外 蘇一峰：長者飲食勿太大口、呼吸道阻塞這樣救

川普籲廢晶片法 台積電原本可獲得補助恐生變

台積電投資美國值得？ 謝金河列4大優勢：站在世界前面

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普（中）3日在白宮記者會中，大讚台積電董事長魏哲家（右）是傳奇。歐新社
美國總統川普（中）3日在白宮記者會中，大讚台積電董事長魏哲家（右）是傳奇。歐新社

台積電日前宣布在美國將斥資1000億美元投資，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，這個世界從來沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」這回事。過去台積電只要專注研發、保持製程、技術領先、拉大和對手差距就好，現在不能這樣了，台積電加大美國投資力度，這就是政治。

謝金河表示，90年代台商最常掛在嘴上的一句話就是「政治歸政治，經濟歸經濟，只要有錢賺，不要碰政治就好」。但是最後還是會發現，政治一定會找上你。這次台積電也是這樣。

台積電宣布千億美元投資計畫，謝金河表示，所有站在中國這一邊的政治人物，也不管懂不懂半導體產業，紛紛站出來表態，大家口徑一致，要求守護台灣，不要把台積電賣給美國。台灣的政治人物積極配合中國統戰部疑美恨川，把賴清德澤倫斯基化，也逼得AIT處長谷立言出面澄清。

昨天台積電ADR上漲，謝金河表示，很多負面聲音減弱，但回過頭來看，台積電這個重大投資值不值得？首先是台積電董事長魏哲家進入白宮和美國總統川普開記者會，這是台灣第一人，台灣歴任總統也沒有人有這個待遇。

他說，二是台積電經過很多轉折，最後敲定的投資案讓川普滿意，也確定台積電在半導體產業的地位，並且換來川普更堅定支持台灣的態度，台積電的1000億美元投資，背後也代表台積電的股東，而台積電的外資股東持股73.05%，這有何不可？

三是大家擔心台積電技術外流，謝金河表示，這個情況在美國和中國狀況大不相同，以先進製程來說，美國將來有6個廠，2個先進封裝，而台灣台南18廠有8期做5/3奈米，寶山20廠有4個2/1.4奈米廠，高雄22廠有5個2/1.4奈米廠，未來台中興農球場還規畫4個2奈米以下的廠，這都是台灣先進製程量產穩定後才會交給美國生產，不必害怕技術外流。

謝金河表示，四，川普的國會演說大大讚揚台積電，說台積電是一家偉大的公司，而且還說沒有給錢，台積電就來投資，「他要突顯比拜登厲害」，單是這點，台灣就站在世界的前面。

謝金河表示，這些年來，台積電一直往前走，「但一直在台積電身上潑髒水的都是同一批政治人物」，這一期經濟學人雜誌把川普裝扮得像黑道大哥，這也像是現實的世界。

台積電 川普 謝金河 魏哲家

延伸閱讀

川普與三大汽車公司通話：加墨進口汽車一個月關稅豁免

諾貝爾和平獎逾300人或組織獲提名 川普可能角逐

川普喊廢「520億美元」晶片法 把錢拿來還債

關稅戰開打！川普酸杜魯多利用美加矛盾繼續掌權

相關新聞

台積電投資美國值得？ 謝金河列4大優勢：站在世界前面

台積電日前宣布在美國將斥資1000億美元投資，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，這個世界從來沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」...

川普籲廢晶片法 台積補助恐生變

美國總統川普四日呼籲國會廢止拜登政府補助半導體業五百廿億美元的晶片法，將省下的資金用於減債，他表示「不會再給他們錢」，可...

川普喊廢「520億美元」晶片法 把錢拿來還債

美國總統川普4日呼籲國會，應廢止拜登政府補助半導體業520億美元的晶片法。他也提到台積電已宣布擴大投資，將在美國境內打造...

台積電最好的選擇？沒課稅100% 技術不外流就能取得美國重返製造最大商機

川普新政下，赴美製造勢在必行，但也有人將台積電加碼投資美國，視p40台積電為重大利空，面對政治變局與外界質疑，台積電在前所未有的挑戰下，更須謹慎安排全球戰略、展現競爭力。 該來的終於還是來了！

一圖看台積電全台布局 赴美投資與高雄晶圓廠擴建進度

台積電宣布在美增加千億美元投資，昨天台積電擴建高雄第4、第5座晶圓廠通過高雄市環保局環評。台積電強調，擴大美國投資是因應客戶需求，以達生產製造經濟規模，目前台積電在台灣投資計畫不變。

台積美國製造 輝達、超微、高通等晶片業者拍手

輝達、超微、高通等美國大型晶片業者，紛紛看好台積電加碼在美投資。輝達（NVIDIA）發言人4日表示，會充分利用台積電的全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。