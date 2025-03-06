供應鏈相挺 「領先地位不會被搶走」

台積電宣布加碼赴美投資，不少人擔心弱化台灣半導體優勢、掏空台灣半導體先進技術，但台積電供應鏈成員之一的家登董事長邱銘乾表示，台積電研發中心即使去美國，領先地位也不會被搶走。

邱銘乾在臉書發文，引用台積電董事長魏哲家在白宮宣布擴大對美投資的照片說，這張照片對他這個供應商而言，是份台灣人工作文化中「當責」的驕傲。

他說，每次告訴外國朋友，全世界國家沒辦法搶走台灣在半導體產業領頭羊角色是因為台灣人對於「當責」文化的呈現。他舉例，每次地震後就會有一群負責員工立即回到公司處理事情，不管是不是三更半夜，在旁邊睡覺的夫人不會說你如果去公司我就跟你離婚，「去美國」研發的領先地位會被搶走？「該問一問美國人的夫人同不同意老公三更半夜離開溫暖被窩去幫公司解決問題，如果答案是不可能，那麼最先進的製程一定是在台灣，不可能在美國。」

半導體產業分析陳澤嘉則說，台積電亞利桑那州投資計畫已面臨諸多挑戰，未來四年建廠將需四萬名營建工人，晶圓廠研發與設備工程師人才需求擴增，這些都是台積電落實美國投資的關鍵，也考驗川普政府如何協助台積電擴大先進製程、落地先進封裝技術與生產能力。