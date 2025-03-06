聽新聞
0:00 / 0:00

供應鏈相挺 「領先地位不會被搶走」

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電宣布加碼赴美投資，不少人擔心弱化台灣半導體優勢、掏空台灣半導體先進技術，但台積電供應鏈成員之一的家登董事長邱銘乾表示，台積電研發中心即使去美國，領先地位也不會被搶走。

邱銘乾在臉書發文，引用台積電董事長魏哲家在白宮宣布擴大對美投資的照片說，這張照片對他這個供應商而言，是份台灣人工作文化中「當責」的驕傲。

他說，每次告訴外國朋友，全世界國家沒辦法搶走台灣在半導體產業領頭羊角色是因為台灣人對於「當責」文化的呈現。他舉例，每次地震後就會有一群負責員工立即回到公司處理事情，不管是不是三更半夜，在旁邊睡覺的夫人不會說你如果去公司我就跟你離婚，「去美國」研發的領先地位會被搶走？「該問一問美國人的夫人同不同意老公三更半夜離開溫暖被窩去幫公司解決問題，如果答案是不可能，那麼最先進的製程一定是在台灣，不可能在美國。」

半導體產業分析陳澤嘉則說，台積電亞利桑那州投資計畫已面臨諸多挑戰，未來四年建廠將需四萬名營建工人，晶圓廠研發與設備工程師人才需求擴增，這些都是台積電落實美國投資的關鍵，也考驗川普政府如何協助台積電擴大先進製程、落地先進封裝技術與生產能力。

台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

台積電大幅增加對美投資 信評：可降低貿易風險

護國神山赴美影響大？台積電加碼對美投資 中經院：最該擔心的是三星

台積電擴大對美投資…我人才恐流失？勞動部：投資計畫不影響就不會有問題

台積電投資美國千億美元 法學教授：政府依法必須審核

相關新聞

川普籲廢晶片法 台積補助恐生變

美國總統川普四日呼籲國會廢止拜登政府補助半導體業五百廿億美元的晶片法，將省下的資金用於減債，他表示「不會再給他們錢」，可...

美媒：川普仍考慮對台晶片加稅

台積電三日宣布再對美投資一千億美元，美國「連線雜誌」四日報導稱，此舉並未讓川普政府內部停止考慮對台積電和其他台灣晶片廠課...

觀察站／台積加碼投資 封裝廠先行

台積電宣布在美增加千億美元投資，被認為可換取免於被課徵高關稅的「免死金牌」，但台積能否如期如質落實更是外界關注焦點。據調...

供應鏈相挺 「領先地位不會被搶走」

台積電宣布加碼赴美投資，不少人擔心弱化台灣半導體優勢、掏空台灣半導體先進技術，但台積電供應鏈成員之一的家登董事長邱銘乾表...

台積電大幅增加對美投資 信評：可降低貿易風險

台積電宣布對美國至少投資1000億美元，中華信評今天表示，此計畫長期對台積電帶來策略優勢，包含強化供應鏈韌性與就近服務主...

台積砸千億美元投資美國 央行說這樣做就不會影響匯市

台積電將砸1000億美元投資美國，外界擔心鉅額資金從台灣流向美國是否衝擊新台幣匯價？中央銀行外匯局長蔡烱民表示，1000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。