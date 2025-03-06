美媒：川普仍考慮對台晶片加稅

台積電三日宣布再對美投資一千億美元，美國「連線雜誌」四日報導稱，此舉並未讓川普政府內部停止考慮對台積電和其他台灣晶片廠課徵百分之百潛在關稅；該報導是引述知情人士說法，但白宮和美國商務部未立即置評，台積電也婉拒評論。

報導指出，一種計畫是課稅對象將不只台灣晶片本身，還包括iPhone等裝有台灣晶片的電子用品。報導說，川普政府可能選擇將晶片關稅擴及所有國家，讓在美生產成為唯一可行選項，也可能對內含台灣晶片的所有最終產品課關稅，這將顯著擾亂半導體產業。

目前台積電生產全球約九成最先進晶片，若川普加稅迫使台積電提高價格，部分訂單是否流失？專家認為，台積電客戶很可能難以找到替代方案，蘋果和輝達等美企很可能繼續埋單台積電產品，最後將較高成本轉嫁給消費者，比起其他業者，台積電因美國關稅所受的損失可能較少。

專家說，對美國政府而言，實際對台執行晶片關稅是極困難甚至不可能的任務，恐無法如川普所願增加在美晶片製造。

首先，台積電晶片一般不會單獨進口美國，難以直接課稅；例如台積電為iPhone生產晶片，這些手機通常在中國大陸或印度組裝，到美國海關時會被當作來自中印的電子用品課稅。其次，關稅要能促使外國公司在美生產晶片，其成本必須低於其他地方，但美國勞動成本高，也缺乏高階半導體供應鏈，將生產移到美國可能要花數年或數十年，也難保這些美國據點能賺錢。