川普籲廢晶片法 台積補助恐生變

美國總統川普四日呼籲國會廢止拜登政府補助半導體業五百廿億美元的晶片法，將省下的資金用於減債，他表示「不會再給他們錢」，可能影響台積電原本可獲得的補助。

晶片法兩年多前在美國國會獲兩黨支持過關，當時被視為美國工業政策重大突破。川普宣稱「不再給錢」，美國商務部長盧特尼表示不打算提供台積電新補助，因此尚不清川普所言是對台積電最新一千億美元投資案，還是取消美國政府承諾補助的六十六億美元（台積電去年底已拿到十五億美元）。

台積電在川普上個任期內宣布在亞利桑那州投資一百廿億美元，在拜登政府時期承諾增加至六百五十億美元用於建設三座晶圓廠，按拜登任內敲定的協議，台積電三座設施依晶片法可獲六十六億美元補助。

晶片法共撥款三九○億美元補助，外加貸款和百分之廿五稅負優惠，用於振興美國半導體製造業，並投入一一○億美元於晶片研發。在拜登任內最後幾周，商務部敲定補助金分配案，除台積電六十六億美元，三星電子四十七點四五億、英特爾七十八點六億、美光科技六十一億美元。

業者普遍認為無論執政者是誰，和美國政府簽訂的晶片法相關協議具有約束力。另外，國會能否爭取到足夠票數來廢除晶片法也是未知數，因為數十名共和黨議員當時投票支持此法，英特爾也因此決定在俄亥俄州設廠，只不過俄亥俄州參議員出身的副總統范斯四日起身表態支持廢除晶片法。

紐約州州長霍楚說：「此法是美光科技將一千億美元投資和五萬個工作機會帶到紐約中部原因，川普卻表示想要廢除。」美國眾議員史坦頓批評川普談話對亞利桑那州晶片業及數萬勞工的直接攻擊，「若沒晶片法，台積電一千億美元投資根本不可能實現」。

川普支持擴大美國國內晶片製造的整體目標，但批評以晶片法做為實現目標的手段。他主張祭出關稅逼業者到美國投資，三日即表示台積電加碼投資就是關稅威脅帶來的效果，還暗示最快下月對進口晶片開徵關稅。

記者簡永祥／台北報導

環球晶在美國有三座廠，GWA新廠為美國首座量產十二吋先進製程矽晶圓的製造廠，今年第二季可出貨，生產SOI晶片的MEMC預計今年上半年生產十二吋SOI晶圓產品，這兩個廠已根據美國晶片法案獲分配四點零六億美元補助，環球晶董事長徐秀蘭昨主持法說會時表示，並未接獲美國補助款要調整的通知，若晶片法案補助條件有所變化，環球晶會重新估算調整。