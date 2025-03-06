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台積美國製造 輝達、超微、高通等晶片業者拍手

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

輝達、超微、高通等美國大型晶片業者，紛紛看好台積電（2330）加碼在美投資。輝達（NVIDIA）發言人4日表示，會充分利用台積電的全球製造網。

超微（AMD）執行長蘇姿丰說此事對該公司極為重要；高通執行長艾蒙則稱這是「好消息」，更多製造產能是佳音。

輝達4日指出，台積電新晶圓廠將成為以美國為核心的供應鏈基石，輝達將充分利用台積電在全球的工廠，提升產品供應韌性和靈活性。

蘇姿丰發文表示，這象徵美國先進晶片製造向前邁出一大步，作為台積電亞利桑那州廠主要客戶，超微已見證成果，期待在美國製造更多高效能運算和AI晶片。

艾蒙受訪時表示，台積電承諾加碼投資千億美元擴大在美製造，是個「好消息」，能協助有更多元晶片製造地點，同時凸顯半導體業的重要性。

艾蒙說，高通的一些晶片已在台積電亞利桑那廠生產，未來將獲得更多在美國製造的晶片，「台積電是高通卓越的製造供應商。他們在亞利桑那州有一座廠。我們已經有晶片在亞利桑那州生產。他們投入產能愈多，我們就會利用愈多，就像我們在台灣利用在台灣的產能一樣。」

對於川普關稅政策，艾蒙說，目前難以預測關稅對高通的影響，但表示長期科技趨勢的影響性將超過短期不確定性，「我們正處於AI智慧手機重大升級開端，正親眼見證PC變成AI PC，汽車變成電腦。這推動了我們的事業，不必然是我們短期見到的因素所推動。」

台積電 川普 魏哲家

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