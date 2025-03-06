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川普喊廢「520億美元」晶片法 把錢拿來還債

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普在國會聯席會議演說，呼籲終止晶片法對晶片製造商的補助。路透
川普在國會聯席會議演說，呼籲終止晶片法對晶片製造商的補助。路透

美國總統川普4日呼籲國會，應廢止拜登政府補助半導體業520億美元的晶片法。他也提到台積電已宣布擴大投資，將在美國境內打造全球最強大的晶片，並揚言「不會再給他們錢」，外界預估，包含台積電、英特爾在內的半導體業者將受到影響。

川普4日晚間在國會聯席會議發表演說，細數上任六周來實施的各項「美國優先」政策，包括促進國內外企業擴大對美投資，短短幾周來，「我們已為美國帶來1.7兆美元的新投資」。

他點出多家企業，提到台積電（2330）時表示，「就在昨天，全球最大、最強的台積電公司，擁有97%的市占，宣布投資1,650億美元，在美國境內打造全球最強大的晶片」。

川普國會聯席會議演說重點 圖／經濟日報提供
川普國會聯席會議演說重點 圖／經濟日報提供

但他又說，「晶片法是個可怕、很可怕的東西」，他敦促眾院議長強生「廢除」此法，將「剩下的資金」用於「減少債務或任何你們認為合適的用途」。

這是川普目前為止就晶片法公開發表的最強烈批評。他說：「我們不需要給他們錢。」暗示晶片業光是為了避免遭課新關稅，就會乖乖前往美國設廠。

川普說：「我們不會給他們任何錢。」目前並不清楚他所指的是對台積電最新1,000億美元投資的官方支持，或是揚言取消美國政府已承諾的補助措施。

川普支持擴大美國國內晶片製造的整體目標，但他向來批評以晶片法做為實現目標的手段。他主張祭出關稅逼業者前來美國投資，並暗示最快下個月對進口晶片開徵關稅。川普4日曾表示，台積電追加1,000億美元在美國的投資，就是因為關稅威脅帶來的效果。

川普的談話在國會贏得掌聲，但不到三年前，這項《晶片與科學法》才在兩黨支持下過關，當時還被視為美國工業政策的重大突破。

但國會能否爭取到足夠票數廢除晶片法，也是個未知數。數十位共和黨議員當時投票支持此立法，英特爾（Intel）當時也因此才決定在俄亥俄州設廠，原俄亥俄州參議員出身的副總統范斯，竟也起身表態支持廢除晶片法。

一般來說，無論執政者是誰，業者普遍認為和美國政府簽訂的晶片法具有約束力。

商務部長盧特尼克日前在白宮提到對台積電的補助時表示，商務部目前並不打算提供台積電新的補助，不過，台積電仍符合25%製造投資抵稅優惠條件。台積電上個月表示，其中補助的15億美元已經到位。

紐約州州長侯可4日說，晶片法是「美光將1,000億美元投資和5萬個工作機會帶到紐約中部的原因，川普卻表示他想要廢除」。

美國眾議員史坦頓（Greg Stanton）批評川普的談話是「對亞利桑那州晶片業及數萬亞利桑那州勞工的直接攻擊」。他指出，若沒有晶片法，台積電1,000億美元投資根本不可能實現。

台積電 川普 魏哲家

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