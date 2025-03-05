台積電大幅增加對美投資 信評：可降低貿易風險

台積電宣布對美國至少投資1000億美元，中華信評今天表示，此計畫長期對台積電帶來策略優勢，包含強化供應鏈韌性與就近服務主要客戶，抵銷部分地緣政治與貿易風險，但廠房興建期間與量產初期可能導致台積電的獲利與自由營運現金流量轉弱。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等，對市場投下震撼彈。

中華信評今天發布評等快訊，台積電新的投資計畫若順利執行，有助於降低台積電資產長期集中在台灣的風險，緩解地緣政治與貿易政策風險。不過，由於台積電大幅提高對美投資規模，新建產能將需要更多時間，才能實現跟台積電在國內製造產能相當的獲利能力。

台積電先前的指引中說明，未來5年毛利率將被稀釋2%至3%。中華信評指出，由於台積電在美國需要更長的時間為更多的生產設施建立穩固的供應鏈，並抵銷美國更高的營運成本，可能需要更久的時間提升營業利潤率。

中華信評表示，台積電投資的時間表雖然仍不明確，但公司強健的資本結構與現金流量可吸收更高的資本支出，不會因投資而讓公司的資本結構大幅削弱，預期台積電將維持審慎的海外擴張步伐。

中華信評針對台積電的假設情境分析顯示，即使台積電2025年至2027年資本支出提高到每年500億至550億美元，台積電應該仍可在強健的獲利能力與營運現金流量支持下，維持淨現金部位。

中華信評預測，台積電大部分的支出將用在支應採用先進製程的產能，以滿足美國未來幾年對AI人工智慧等高效能運算應用的強勁需求。