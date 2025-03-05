台積加碼投資美國 央行外匯局長：不會衝擊匯市 原因有「這3項」

台積電（2330）宣布將加碼投資美國千億美元，是否可能影響我國匯市穩定，中央銀行外匯局局長蔡烱民5日信心喊話說，台積電加碼美國投資，不會對新台幣匯率造成衝擊，具體原因有三，一是台積電每年營收大幅增長，手中的美元收入會增加，足以支應對外投資；二是這筆投資會分散在好幾年，而非短時間內匯出；三是台積電可發行美元債券籌資。

央行今天舉行外匯存底記者會，蔡烱民分析，台積電年營收約900多億美元、年成長率上看近二成，每年就有近200億美元的淨增額，「這些外匯收入可保留起來，用以對外投資，不用在國內換匯」，意即不會因台積電具龐大買匯需求，導致新台幣蒙受巨大貶值壓力；況且，台積電若在美國設廠，在台灣進口機器設備的需求也會隨之減少，國內廠商反而要出口設備給在美國的台積電、可提高其他業者對美的出口金額。

另外，台積電也可發行外幣債券支應國外投資需求，這千億美元也會分散在好幾年陸續投資，對匯市不至於有很大衝擊。

央行今天公布2月底外匯存底為5,775.84億美元，月增0.01億美元；2月外匯存底變動因素有三，除外匯存底投資運用收益入帳外，還有主要貿易對美元的匯率變動，以及央行為維持匯市秩序進場調節。

蔡烱民坦言，蛇年開紅盤時，受到美國總統川普要對中加墨三國加徵關稅、DeepSeek引發AI股利空落後反應，新台幣匯率盤中狂挫4.76角，「央行當時有進場拋匯阻貶」，新台幣匯率終場貶值2.86角，收32.968元，而央行大舉拋匯阻貶，抵銷掉2月入帳的投資運用收益，導致外匯存底僅微幅增加。

蔡烱民指出，外資2月本金為淨匯入，但當月賣超上市公司股票約1,500億元，並匯出盈餘與獲配股利，因此，外資2月現金淨匯出約50億美元。

對於川普警告人民幣、日圓不准貶值，對台灣是否有影響，蔡烱民說，人民幣與日圓是主要國際貨幣，但新台幣不是主要國際貨幣，而且，台灣最近幾年都是「賣匯阻貶」居多、央行去年和前年都呈淨賣匯，美國不希望各國壓低匯率（阻升）取得出口競爭力，但台灣央行的操作方向是阻貶而非阻升，不至於引起美國的關切。