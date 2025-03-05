中經院2月PMI大幅回升 中經院長：台積電談完 該擔心的是三星

中華經濟研究院今天發布2月製造業採購經理人指數（PMI）從48.7%回升5.3個百分點到54.0%，由緊縮轉為擴張，主要來自新增訂單及生產活動大幅上升，判斷與廠商擔心關稅而提前拉貨有關，另外中國大陸政策效果慢慢浮現，出現景氣復甦現象。中經院表示，廠商不只看到短急單，存貨指數創27個月以來首次出現擴張，目前第一季製造端是優於預期，如果接下來終端需求回溫，就是正循環開始。

對於台積電宣布對美國加碼投資，中經院院長連賢明表示，川普不像傳統做法先走行政流程才宣布，因此大家只能見招出招。台灣半導體比較複雜，但早談總比晚談好，全世界都要與川普對談，但愈晚談可能要加碼愈多，現在台積電宣布加碼千億美元，設下門檻，下一個要煩惱的就會是三星要提出多大籌碼？

中經院副院長王健全也認為，早談談判籌碼比較好，台積電去美國投資，而不是投資英特爾，對我們是比較好的結果；但台積電投資金額是過去五年的總獲利，意味未來台積電會減少國內及到日本投資，台灣生產及出口都會減少，營業稅少收，周邊效應都會遞減，要擔心的是排擠結果。

至於川普提出的對等關稅，連賢明認為，台灣對美國稅率並不高，不需要要特別擔心，台灣與越南應是第二輪；尤其台灣出口到美國75%都是資通訊產品，都是免稅的，有問題是交通工具產業，占比也不大。

他說，川普不像過去比較傳統做法，有行政流程做好才宣布，而是先講加稅再補行政流程，但結果反反覆覆，例如上周說3月一定會對加拿大、墨西哥加稅，加拿大反擊，川普又說要對加拿大報復更多，但今天商務部長又說可以談新的協定，「或許最後只剩會對中國加稅」。

中經院指出，由於新增訂單與生產持續好轉，推動2月季調後之台灣製造業PMI指數回升至54.0%。製造業季調後之新增訂單與生產指數分別回升4.7個百分點與14.9個百分點轉為擴張。生產指數回升至59.9%，為2024年6月以來最快擴張速度。存貨指數也大幅上揚6.2個百分點至52.7%，自2022年9月以來首次呈現擴張。製造業未來六個月展望指數續揚2.6個百分點至54.3%，為2024年8月以來最快擴張速度。

中經院指出，電子光學產業之訂單與生產持續好轉推動台灣製造業PMI攀升的主要動力來源，中國大陸汰舊換新政策推動消費性電子需求谷底回升，以及美國品牌大廠在關稅實施前針對關鍵性物料拉貨與設備布局、CoWoS封測與高階AI產品需新一波需求陸續開出，因此美國與中國大陸PMI都回升。

中經院台灣PMI調研團隊副研究員陳馨蕙分析，雖然美中PMI都回升，但美國PMI擴張中有隱憂，其中新增訂單指數下跌6.5個百分點，生產指數也趨緩，原物料價格卻大幅攀升，預期通膨價格上升高達7.5個百分點，顯示美中貿易戰若持續，廠商成本轉嫁及風險變化大，將牽動第二季經濟表現。

不過2月未季調的非製造業採購經理人指數（NMI）則續跌5.8個百分點至49.2%，自2022年7月以來首次呈現緊縮。

連賢明指出，NMI指數大跌，反映農曆過年旅宿及餐飲業表現都比預期不好，因為國人出國不在國內消費，以致國內外消費逆差快六千億元，餐飲住宿業旺季沒有原先預期的好，「台灣內需不是不消費，而是未在國內消費，這才是比較大的問題」。