台積電大手筆投資美！中經院院長指「愈早談判愈好」：現在最擔心的是三星

針對台積電（2330）宣布增加1000億美元（逾新台幣3.2兆元）投資於美國先進半導體製造一事，引發市場譁然和疑慮。對此，中華經濟研究院院長連賢明5日表示，「早談判總比晚談判好，愈早談判愈好，愈後面談判恐怕要加碼愈多」，現在最擔心的應該是三星，因為不知道要給出多大籌碼。

連賢明今出席中經院「2025年2月台灣採購經理人指數發布記者會」，提到台積電擴大赴美投資，他認為不必全然負面解讀此事。

連賢明還指出，台積電赴美投資這個議題，台灣閃不掉，也不可能裝傻，是絕對躲不過去的。尤其台灣現在要面對的是第二次國際化，企業廠商接下來必須到全世界去投資，不能只是在大陸。不過，如此一來卻能夠吸收到全球人才，這是過去比較被忽略的地方。

連賢明直言，川普喜歡big idea、big number，現在投資計畫愈喊愈大，蘋果喊出未來幾年擬於美國投資5,000億美元，「Stargate」（星際之門）計畫也約5,000億美元，台灣不太可能有此規模。

連賢明認為，在此考量下，與川普談判自然愈早愈好，因為先談判，等同替後面的人設標竿，好比跑馬拉松，必須要超越前人的紀錄；現在台積電宣布加碼千億美元，設下門檻，下一個要煩惱的就會是三星。

連賢明還提及，美國總統川普不是傳統的政治人物，自上任以來，他都是先宣布再來補行政流程。至於企業廠商該如何因應川普新政，連賢明說，「大家就見招拆招」。