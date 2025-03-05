台積電大舉投資美國衝擊匯市？央行3理由估影響不大

台積電宣布對美國投資至少1000億美元，引發市場震撼，外界關注是否可能因大幅匯出衝擊匯市。中央銀行外匯局局長蔡烱民表示，考量台積電的營收成長、可能透過發外幣債籌資等3理由，評估對台灣匯市影響不大。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等，川普在記者會上說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

央行今天公布2月外匯存底，外界關注台積電對外投資規模龐大，是否可能因大額匯出導致台灣匯市劇烈變化。

蔡烱民列出3項理由認為對台灣匯市影響不大，首先，台積電對美國投資是分好幾年進行，並非一年馬上投資完畢。同時，依照台積電公開說明，每年營收持續成長、增加幅度約100多億美元，台積電可以把營收成長取得的美元拿來投資，並減少在匯市結售的金額。

第2，台積電在台灣投資時，也需要進口許多國外設備，若台積電到美國投資，這部分進口設備也會減少。台灣的機械業等廠商可能因應台積電到美國投資後，帶來相關出口收入，一來一往下，對台灣整體匯市影響不會太大。

第3，台積電先前到美國設廠時，曾發行美元債，台積電如果未來到美國投資，也採取發行外幣債的模式，因此對匯市不會帶來影響。