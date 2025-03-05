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研調：台積加碼美國千億美元投資 估2035年美國產能占6%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）4日宣布加碼美國千億美元投資，使在美國總金額達1,650億美元。根據TrendForce最新研究，估計台積若新增的三座廠區擴產進度順利，預計最快2030年後才會陸續進入量產，於2035年推升台積在美國產能至6%，但台積於台灣的產能占比仍將維持或高於80%。

TrendForce表示，為應對潛在的地緣政治風險，2020年台積宣布於美國Arizona興建第一座先進製程廠時，便擬定在當地設置六座廠區的規劃。但隨著地緣政治風險和關稅問題越演越烈，必須加快擴廠推進時程。

2018年以後，全球貿易紛爭、新冠疫情等加速供應鏈分化，各地政府亟欲建立在地產能。根據TrendForce統計，2021年全球晶圓代工產能仍以台灣為主，先進製程和成熟製程占比分別為71%和53%。預期經過海外一連串的擴產行動後將出現變化，2030年台灣的先進製程產能占比將下降至58%，成熟製程則是30%，而美國和中國大陸分別在先進和成熟製程市場積極擴張。

TrendForce指出，由於美系客戶占台積先進製程採用量比例最高，擴大投資美國的計畫勢在必行，本次除宣布增設三座先進製造廠區，更擴及至HPC所需的兩座先進封裝廠和研發中心，未來Arizona將成為台積於海外的先進科技園區，以完善客戶需求。

台積在美國擴大投資引發技術外移的擔憂，然觀察其產能和製程布局，Arizona phase 1-3規劃的產能遠低於台灣廠區，後者的重要性不言而喻。儘管擴張美國產能可以降低過度集中製造的風險，但潛在成本壓力恐將轉嫁至美系IC客戶，導致零組件甚至終端產品售價上漲，進而影響消費者購買意願。

TrendForce觀察，目前台積 Arizona phase 1甫進入量產，phase 2、phase3仍在建設中，預計2026年至2028年間啟動量產。近日宣布新增的廠區實際執行時間尚待觀察，短期內尚未對產業造成實質的衝擊，中長期是否會因成本壓力而導致成本轉嫁仍值得關注。

台積電 川普 美國 魏哲家

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