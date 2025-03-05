護國神山赴美影響大？台積電加碼對美投資 中經院：最該擔心的是三星

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家日前共同宣布，台積電將對美國再投資1000億美元。中經院院長連賢明今天認為，與川普對話愈早愈好，否則愈後面加碼愈多，現在最擔心的可能會是南韓三星。

川普和魏哲家3日一同在白宮舉行記者會，宣布台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。消息一出，台灣輿論認為「護國神山」赴美，恐釀台灣經濟危機。

連賢明今天出席中經院「2025年2月台灣採購經理人指數發布記者會」，提到台積電擴大赴美投資，他認為不必全然負面解讀此事。

連賢明解釋，川普不是傳統政治人物，先把行政流程走完後再宣布，而是先講加稅，再補行政流程，單是美國對加拿大、墨西哥加徵關稅，進度峰迴路轉，因此應對川普應該見招拆招。

近日台積電加碼投資美國引發熱烈討論，連賢明對此表示，觀察全世界跟川普對談的國家，可以發現「早談比晚談好」，因為愈後面加碼愈多，現在真正需要擔心的是南韓三星，到底接下來要給川普多大代價。

至於對等關稅，連賢明表示，和其他國家相比，台灣對美國稅率並不算高，「不覺得大家需要特別擔心」。