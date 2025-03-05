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台積電投資美國千億美元 法學教授：政府依法必須審核

聚傳媒／ 校園記者陳冠宇報導
照片為White House影片截圖
照片為White House影片截圖

美國總統川普台積電董事長暨總裁魏哲家開記者會宣布，台積電未來將投資美國一千億美元。消息傳出，震驚台灣各界。由於這個數字已經高於台積電的年營收，也高於台灣2025年的中央政府總預算，而且台積電被稱為台灣的護國神山，這項投資可能衝擊台灣經濟、甚至涉及了國安議題。政治大學法律系副教授廖元豪指出，台積電投資美國已經不是單純的民間企業投資行為，依法政府必須進行審核。

馬英九前總統公開要求賴政府立即守護台積電，廖元豪特別發文呼應指出，有兩項法律明確有相關規範，第一是《公司國外投資處理辦法》，第6條第一項規定：「國外投資有下列情形之一者，主管機關得不予核准：

一、影響國家安全。

二、對國家經濟發展有不利影響。」

第二是《產業創新條例》，第22條也明確規定：

「公司從事國外投資者，應於實行投資前，向中央主管機關申請核准。但投資新臺幣十五億元以下金額者，得於實行投資後，報中央主管機關備查。

前項國外投資之方式、出資種類、申請期限、申請程序及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。」

依照前述法律，台積電這次的投資，應該要先經過政府核准。廖元豪說，賴清德政府敢告訴人民，我們有這些法規可以運用嗎？

聚傳媒

台積電 川普 魏哲家

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