快訊

王大陸涉教唆毆打Uber司機 1凶嫌竟是軍人…警直衝成功嶺逮人

傅崐萁赴香港推觀光…女團員因25年前舊案被捕 行李都沒領人就消失

北一女拒拍攝遭「夜校女生」劇組控不友善 校友學生連署要求道歉

台積電擴大對美投資…我人才恐流失？勞動部：投資計畫不影響就不會有問題

中央社／ 台北5日電
台積電擴大對美投資，外界關心是否會有人才流失的問題。勞動部次長李健鴻認為，台積電未來對台灣的投資計畫不受影響，代表本國勞動市場就不會有人才流失的問題，也會創造就業機會。勞動部。聯合報記者林伯東／攝影
台積電擴大對美投資，外界關心是否會有人才流失的問題。勞動部次長李健鴻認為，台積電未來對台灣的投資計畫不受影響，代表本國勞動市場就不會有人才流失的問題，也會創造就業機會。勞動部。聯合報記者林伯東／攝影

台積電擴大對美投資，外界關心是否會有人才流失的問題。勞動部次長李健鴻認為，台積電未來對台灣的投資計畫不受影響，代表本國勞動市場就不會有人才流失的問題，也會創造就業機會。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

經濟部長郭智輝昨天表示，這項投資是台積電全球布局結果，「我們支持它」；即使台積電將部分研發移至美國，台灣科技文化扎實，而文化移動、人才經驗累積都需時間，先進製程仍會留在台灣。

台積電擴大對美投資，是否會影響台灣勞工就業。勞動部次長李健鴻今天接受媒體聯訪時表示，台積電有強調赴美投資不會影響台灣。

李健鴻認為，這非常重要，既然台積電強調不會影響，想必未來這幾年要展開的徵才計畫也會繼續，如高雄、台南及嘉義等，對本國勞動市場就不會有人才流失的問題，也會創造就業機會，是比較正面的訊息和發展；勞動部會持續觀察。

李健鴻指出，自洪申翰部長上任以來，也持續與經濟部、國發會保持密切聯繫，因為產業的訊息他們比較清楚，會請他們提供即時資訊，了解就業市場的變化、因應對策。

勞動部 台積電 川普 美國 魏哲家

延伸閱讀

台積電（2330）投3兆台幣跪下去變美積電！「哲哲」郭哲榮：但對股價是大利多

魏哲家1月才說「台積電變美積電門都沒有」 鄉民狠酸：連門都沒了

川普讚在美生產超前部署 在台製造未來稅率上看50%

台積再投資美國千億美元 台灣半導體產業將外移？經濟部這麼說

相關新聞

台積加碼投資美國 央行外匯局長：不會衝擊匯市 原因有「這3項」

台積電（2330）宣布將加碼投資美國千億美元，是否可能影響我國匯市穩定，中央銀行外匯局局長蔡烱民5日信心喊話說，台積電加...

中經院2月PMI大幅回升 中經院長：台積電談完 該擔心的是三星

中華經濟研究院今天發布2月製造業採購經理人指數（PMI）從48.7%回升5.3個百分點到54.0%，由緊縮轉為擴張，主要...

台積電大手筆投資美！中經院院長指「愈早談判愈好」：現在最擔心的是三星

針對台積電（2330）宣布增加1000億美元（逾新台幣3.2兆元）投資於美國先進半導體製造一事，引發市場譁然和疑慮。對此...

台積電大舉投資美國衝擊匯市？央行3理由估影響不大

台積電宣布對美國投資至少1000億美元，引發市場震撼，外界關注是否可能因大幅匯出衝擊匯市。中央銀行外匯局局長蔡烱民表示，...

護國神山赴美影響大？台積電加碼對美投資 中經院：最該擔心的是三星

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家日前共同宣布，台積電將對美國再投資1000億美元。中經院院長連賢明今天認為，與川普...

集邦調查：台積電擴大美投資 估到2030年台灣產能仍逾80%

集邦科技今日發布最新調查報告指出，台積近日宣布提高在美國的先進半導體製造投資，總金額達1650億美元，若新增的三座廠區擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。