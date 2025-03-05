台積電擴大對美投資…我人才恐流失？勞動部：投資計畫不影響就不會有問題

台積電擴大對美投資，外界關心是否會有人才流失的問題。勞動部次長李健鴻認為，台積電未來對台灣的投資計畫不受影響，代表本國勞動市場就不會有人才流失的問題，也會創造就業機會。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

經濟部長郭智輝昨天表示，這項投資是台積電全球布局結果，「我們支持它」；即使台積電將部分研發移至美國，台灣科技文化扎實，而文化移動、人才經驗累積都需時間，先進製程仍會留在台灣。

台積電擴大對美投資，是否會影響台灣勞工就業。勞動部次長李健鴻今天接受媒體聯訪時表示，台積電有強調赴美投資不會影響台灣。

李健鴻認為，這非常重要，既然台積電強調不會影響，想必未來這幾年要展開的徵才計畫也會繼續，如高雄、台南及嘉義等，對本國勞動市場就不會有人才流失的問題，也會創造就業機會，是比較正面的訊息和發展；勞動部會持續觀察。

李健鴻指出，自洪申翰部長上任以來，也持續與經濟部、國發會保持密切聯繫，因為產業的訊息他們比較清楚，會請他們提供即時資訊，了解就業市場的變化、因應對策。