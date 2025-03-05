台積電赴美大投資 家登董座邱銘乾：台灣「當責」文化 會守住台積

台積電宣布加碼赴美投資千億美元，引發熱議，不少人擔心弱化台灣半導體優勢，並掏空台灣最為驕傲的半導體先進技術。對此，長期以成為台積電供應鏈成員為傲的家登董事長邱銘乾在臉書上抒發他的見解。他強調台灣半導體產業成為全球領頭羊，是台灣人「當責」文化的呈現，台積電研發即使去美國，領先地位也不會被搶走。

邱銘乾引用台積電董事長魏哲家在白宮宣布增加千億美元在美國亞利桑那州增建三座晶圓廠、二座先進封裝廠和一間主要研發中心的照片，特別強調這張照片對他這個供應商而言，真的是一份台灣人工作文化中「當責」的驕傲。

邱銘乾分享他每一次都跟很多外國朋友說，「全世界的國家都沒有辦法搶走台灣在半導體產業領頭羊角色，這是因為聰明的台灣人對於『當責』文化的呈現。」

他並舉例，每次地震後就會有一群負責的員工會立即回到公司處理事情，不管是不是三更半夜，在旁邊睡覺的夫人不會說你如果去公司我就跟你離婚？

邱銘乾認為，「去美國」研發的領先地位會被搶走？「那我們該問一問美國人的夫人同不同意他的老公三更半夜離開溫暖的被窩去幫公司解決當下的問題？如果答案是不可能。那麼最先進的製程一定是在台灣不可能會在美國。」

邱銘乾帶領的家登集團，主要從事晶圓傳載和自動化解決方案供應鏈，近期更切入液冷、設備清洗，也結合迅得、濾能、科嶠（4542）、意德士、聖凰、奇鼎、微程式、聯策和邑能等聯盟公司成立德鑫半導體，成為美國半導體供應鏈的一員。