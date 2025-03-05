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川普國會演說提台積電赴美投資：因為他們不想繳關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
總統川普4日發表國會演說，表示美國「在過去幾周」收獲總額1.7兆美元的投資，包含台積電最新承諾至少增加投資1000億美元，並強調這些都是在「沒有給他們任何錢」的情況下達成的。(路透)
總統川普4日發表國會演說，表示美國「在過去幾周」收獲總額1.7兆美元的投資，包含台積電最新承諾至少增加投資1000億美元，並強調這些都是在「沒有給他們任何錢」的情況下達成的。(路透)

美國總統川普4日在國會聯席會議發表演說；川普除了細數上台之後的政績，也提到企業到美國投資；川普特別提及台積電宣布投資美國1000億美元，並表示，「我們沒有給他們任何錢。」

川普美東時間4日晚間9時至國會聯席會議發表演說，這是他第5度到國會演說，也是他第二任總統任內首度到國會發表談話，但並非國情咨文（State of Union address）。

川普進場時，共和黨議員紛紛起立鼓掌，並高喊「美國！美國！美國！」民主黨議員則未起立。

川普發表談話時，提及他去年贏得總統大選，不但獲得多數票，還取得搖擺州的支持；眾議員格林（Al Green）此時起身表達不滿，最終被眾議院議長強生（Mike Johnson）要求離開。

川普在談話中細數上任43天的政績，包括邊境政策、凍結外國援助、取消多元辦公室（DEI）、退出世界衛生組織等。

川普也提到企業陸續對美國提出投資承諾，包括日本軟銀集團、OpenAI和蘋果公司等都宣布投資美國；川普也特別提到台積電。

台積電3日宣布再投資美國1000億美元，讓台積電的投資總額增至1650億美元。

川普說，美國沒有給他們任何補助。川普也否定拜登政府的晶片法案，稱台積電來美國投資是因為他們不想繳納關稅。

川普並重申，他的對等關稅政策將於4月2日上路。

台積電 川普 魏哲家

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