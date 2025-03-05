快訊

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

不當橋樑了？Messenger圖標偷偷改版 回歸Facebook版藍色

川普最新民調曝！滿意度44% 逾半數民眾不滿經濟、外交表現

台積電加碼美國投資定案 台股撥雲見日迎利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台積電（2330）宣布將加碼投資美國至少1,000億美元。「鉅亨買基金」認為，台積電加碼美國投資，雖然短期內引發市場震盪，但成功化解川普政府可能施加的關稅與技術轉移壓力，確保台灣產業的競爭優勢。隨著不確定性消退，台股有望迎來加碼契機。

「鉅亨買基金」表示，先前市場擔憂川普可能強行要求「技術轉移給 Intel」的方案，可能讓台灣失去技術領先地位，如今卻轉向擴大在美投資，短期內台積電可能因為成本上升造成股價波動，但就長遠來看，這項協議讓台積電得以維持技術優勢，強化台積電的供應鏈韌性，並降低未來可能面臨的地緣政治風險。

對於投資人擔憂，台積電擴大美國投資，恐影響其毛利率。「鉅亨買基金」認為，美國的土地與能源資源相對豐富，可以補足台灣當前面臨的供電與土地短缺問題，這對台積電未來的產能擴張是有利的。同時，台灣半導體供應鏈與美國的聯繫將更為緊密，台積電與台灣產業有更強的國際支撐，更有助提升台股的穩定性。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁進一步指出，台積電「技術根留台灣、服務全球」的模式，更能鞏固台灣在全球電子供應鏈中的關鍵地位。未來隨著更多台廠拓展國際布局，台股市場將逐步培養出新的產業鏈模式與贏家，使得專業經理人的選股策略愈加重要。此外，台灣擁有高度專業且勤奮的勞動力，正是支撐科技產業與整體股市競爭力的核心優勢，這一價值在全球市場中依然無可取代。

台股因短線消息面引發急跌，換個角度來看，川普對台政策的不確定性退散，可視為台股的短空長多。然而撥雲見日前的時刻總是特別考驗人性，鉅亨買基金建議運用「超底王」投資機制，以定期定額規律投入，加上自動逢低加碼機制，有效掌握深V行情、更有機會在投資效率彎道上展現超車實力。

台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

川普施壓奏效？李嘉誠出售巴拿馬運河2港口股權

美加墨中關稅戰開打 衝擊國際經貿體系

川普施壓效應？香港長江和記將巴拿馬運河港口賣給美商貝萊德

川普關稅生效 美股道瓊兩天跌1300點 輝達黑翻紅、台積電ADR逆漲4.06%

相關新聞

台積電對美投資再砸千億美元 專家：最先進製程仍台灣優先

地緣政治壓力在川普(Donald Trump)就任美國總統後快速增溫，台積電身為半導體產業的兵家必爭之地，受到的地緣政治...

台積電投資美國千億，應驗拜登與川普的半導體戰略？

美國總統川普與台積電董事長魏哲家，美東時間3月3日於白宮召開記者會，宣布台積電將再投資1000億美元，建造3座新晶圓廠、2座先進封裝設施及一座研發團隊中心。

台積電加碼美國投資定案 台股撥雲見日迎利多

台積電（2330）宣布將加碼投資美國至少1,000億美元。「鉅亨買基金」認為，台積電加碼美國投資，雖然短期內引發市場震盪...

高通CEO：台積電在美加碼是好事 高通已有晶片在亞利桑那生產

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）4日接受美國媒體採訪時表示，台積電承諾加碼投資千億美元擴大在美製造，是個「...

川普的台積電勝利能否長久？開徵晶片關稅將自毀長城

美國總統川普沒有提供補貼就取得台積電（2330）加碼投資1,000億美元的承諾，巴隆周刊（Barron's）評論，這是川...

台積電擴大對美投資 美企業樂見全球製造產能增加

台積電擴大對美投資，美國半導體業者紛表樂見。超微執行長蘇姿丰表示美國晶片製造邁出重要一步；輝達指出將充分利用台積電全球製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。