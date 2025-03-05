台積電宣布在美國擴大投資後 高盛、大摩火速重申正面評級

台積電（2330）宣布將在美國擴大投資後，外資高盛、摩根士丹利（大摩）證券紛紛火速出具最新報告，雙雙重申正面評級，分別維持「優於大盤」、「買進」評等。其中，高盛給予目標價1,400元、大摩1,388元。

綜合大摩半導體產業分析師詹家鴻、高盛半導體產業分析師呂昆霖表示，台積電在美國進一步擴張符合預期，主要原因包括：降低關稅、地緣政治、集中生產（目前95%產能位於台灣）等風險，以滿足美國客戶需求間的戰略決策；美國政府表明意圖提升本土晶片製造能力，以減少對亞洲的依賴。

事實上，呂昆霖指出，更重要的是，儘管台積電將在美國投資，但其長期毛利率指引並未改變，仍維持在「53%或更高」的範圍。此外，海外擴張對毛利率稀釋的影響，在未來五年內稀釋2-3%也保持不變。

詹家鴻認為，毛利率稀釋影響未變，代表已經可能被納入潛在美國擴張計劃中，因此預計台積電並沒有毛利率下行風險。由於美國晶圓廠的擴張有望能緩解部分投資人對潛在台灣關稅及與英特爾合資企業的擔憂，因此仍重申「優於大盤」評級，並建議利用近期的股價回落時逢低加碼。

另外，在台積電與英特爾可能成立合資企業的消息上，呂昆霖表示，根據目前台積電的最新宣布中，尚未提及與其他公司成立合資企業，同時也缺乏戰略價值。值得注意的是，台積電也強調，在美國擴展先進半導體製造和研發，致力於保持獨立性。

展望後市，呂昆霖認為，台積電憑藉領導技術地位，在全球晶圓代工市場中占據超過60%的營收，尤其是在AI、5G、高效能運算（HPC）和電動車等領域，具有長期結構性成長機會。

此外，從估值角度來看，台積電的股價處於約10年交易歷史的中低區間（本益比約10-29倍），顯得具有吸引力，且將在未來幾年實現年複合增長率（CAGR）20%的目標，因此維持「買進」評級、目標價1,400元。