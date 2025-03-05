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高通CEO：台積電在美加碼是好事 高通已有晶片在亞利桑那生產

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）4日接受美國媒體採訪時表示，台積電承諾加碼投資千億美元擴大在美製造，是個「好消息」。路透
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）4日接受美國媒體採訪時表示，台積電承諾加碼投資千億美元擴大在美製造，是個「好消息」。路透

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）4日接受美國媒體採訪時表示，台積電承諾加碼投資千億美元擴大在美製造，是個「好消息」，能協助有更多元的晶片製造地點。

艾蒙說：「這是個好消息。它顯示出半導體業者是重要的，對經濟是重要的。經濟安全意味著要能取得半導體。更多製造是我們樂於聽到的。」

艾蒙說，高通的一些晶片已經在台積電的亞利桑那廠生產，而在未來，高通將獲得更多在美國製造的晶片。

他表示：「台積電是高通卓越的製造供應商。他們在亞利桑那州有一座廠。我們已經有晶片在亞利桑那州生產。他們投入的產能愈多，我們就會利用愈多，就像我們在台灣利用在台灣的產能一樣，我們也將利用在其他地方的。」

對於美國總統川普的關稅政策，艾蒙說，目前難以預測關稅對高通的影響，但表示長期科技趨勢的影響性，將超過短期的不確定性。

他說：「它難以判斷，因為不知道情勢將如何發展。有意思的是我們是晶片出口大國，我們不是晶片進口國…晶片將到裝置裡。它們在全世界製造，難以判斷接下來的情勢。」「我們只是根據當前的結果來行事。」

艾蒙表示，長期而言，有許多關鍵的科技趨勢可能會支撐高通的事業，影響超過短期關稅的不確定性。

他表示：「我們正處於AI智慧手機重大升級的開端。我們正見到PC變成AI PC，汽車變成電腦。這推動了我們的事業，不必然是我們短期見到的因素所推動。」

台積電 川普 魏哲家

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