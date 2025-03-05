台積電擴大對美投資 美企業樂見全球製造產能增加

台積電擴大對美投資，美國半導體業者紛表樂見。超微執行長蘇姿丰表示美國晶片製造邁出重要一步；輝達指出將充分利用台積電全球製造網絡；高通執行長艾蒙認為這對經濟至關重要，更多製造產能是佳音。

台積電宣布對美加碼投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等。台積電的美國客戶與多家IC設計公司紛紛表示，未來將採用更多由台積電亞利桑那州工廠生產的晶片。

人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）台裔董事長暨執行長蘇姿丰今天發文表示，這象徵美國先進晶片製造向前邁出了一大步，作為台積電亞利桑那州廠的主要客戶，超微已見證成果，期待在美國製造更多高效能運算和AI晶片。

輝達（Nvidia）指出台積電的新晶圓廠將成為以美國為核心的供應鏈基石，輝達將充分利用台積電在全球的工廠，以提升輝達產品供應的韌性和靈活性。

晶片大廠高通（Qualcomm）執行長艾蒙（CristianoAmon）今天接受美國財經媒體CNBC訪問，表示這是大好消息，有助實現生產地點多元化。

艾蒙指出，台積電是高通重要的供應商，目前高通的部分晶片已在台積電亞利桑那州的工廠生產，未來將有更多晶片在美國製造。

艾蒙同樣表示，「他們（台積電）新增加的產能，我們（高通）都會採用；就如我們一直以來在台灣採用的方式一樣，未來我們也會在其他地點採用。」

艾蒙並說，「這證明了半導體的重要性。這對經濟來說將至關重要。」