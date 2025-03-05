台積電加碼投資美國 黃介正：台灣戰略價值下降

台積電加碼投資美國一千億美元，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示影響台灣未來甚巨，當台積電龐大的未來投資移往美國，自然會使台灣戰略價值下降，但目前很難立即論斷受影響程度，要看未來台積電與美國的磋商。

黃介正表示，台積電把鎂光燈送給美國總統川普，一方面能提升台灣整體觀感，有助降低華府對台北的壓力，另方面和美國高度結盟後，美國不會容許其他企業和台積電競爭，出現台美聯手市場霸權的味道。不過，對台灣股市和外匯而言，台灣不能沒有台積電，如今台積電調整投資比重，台灣能承受多少衝擊？

「對台積電可能是好事，對台灣不見得是好事。」台大政治系兼任助理教授陳麒安認為，當台積電在美國和歐洲有分廠時，台灣還有什麼樣的重要性？台積電跨國布局，凸顯的是賴政府無法公開阻止的現實。

中央大學經濟系教授吳大任則直言「台積電做錯決定」，認為台積電不應急著去談，應將籌碼交給政府統籌一起談；美方沒有承諾補貼，沒有不對台積電以外的廠商課高關稅，企業被個個擊破、台灣沒有換得任何好處，「台灣莫名其妙失去一張最好王牌」，也將衝擊台灣經濟表現與就業機會。

台經院產總資料庫總監劉佩真認為，台積電加碼美國，未來幾年台灣本土生產比重將逐步下滑百分之七十五至八十，整體研發資源及人才也要挪移到美國支援，未來關注重點在於台積電在美的六座廠實際量產時程及導入何種先進製程，美國與台灣是否還有量產時間差？還是形成台美連線生產？這關乎台灣在先進製程的競爭優勢削減狀況。