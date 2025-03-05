台灣矽盾削弱…在野憂：護國神山變半屏山

台積電將對美國再投資至少千億美元，前總統馬英九昨呼籲賴清德總統負起責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。立法院前院長王金平憂心台積電這座「護國神山」即將變成「半屏山」，喊話團結官民力量讓生物科技產業成為新的護國神山。

馬英九指出，國人擔心「護國神山」要被搬走了，這是重大的國家安全危機，對國人的信心、兩岸關係與未來台灣在地緣政治的位置都有重大負面影響，但至今看不到賴總統重視。

馬英九表示，俄烏戰爭三年，烏克蘭處境有目共睹，連綠營內部都在擔心「今日烏克蘭，明日台灣」會不會成為事實，賴總統有拿出任何因應之道嗎？還是以為把護國神山賣給美國當作繳保護費就可高枕無憂繼續對外喊台獨、對內搞對抗？

國民黨立委葛如鈞也憂心這不僅是資金外移，更是台灣經濟命脈的轉向，當台灣圍繞台積電生態系才剛起步，新竹、高雄建廠與CoWoS產能調整才開始，如今卻因美國壓力轉向，台灣「矽盾」面臨削弱危機，喊話執政黨不能僅靠台積電獨撐大局，矽盾破防不能全黨神隱搞鬥爭，要為台灣爭取未來。

中廣前董事長趙少康說，民進黨政府原本說最先進製程會留在台灣，二奈米製程二○二八年才會去美國，現在都提前了，原本說研發留台灣，但台積電董事長魏哲家已同意在美國設研發實驗室，技術恐不保；川普眼裡只有利益，只管美國有沒有優勢，哪管台灣？