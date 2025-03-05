府：確保最先進製程留台

台積電擴大投資美國，賴清德總統昨表示，期待與美國等民主夥伴共同致力打造更具韌性、多元化半導體供應鏈以應對新的情勢發展。總統府強調，會依法審查並顧及投資者及國家利益，確保台積電在擴大赴美投資的同時也會將最先進製程留在台灣。

賴總統昨接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥時主動提及，台積電赴美國亞利桑納州投資六五○億美元是在川普總統第一任期討論並定案，未來希望在高科技、能源及農產品等領域，擴大對美國投資與採購。

總統府發言人郭雅慧表示，對於產業的海外布局，政府立場是必須有助於我國產業全球布局、有助於國家整體競爭力持續提升與領先，台積電將對美再投資千億元，政府事前有充分掌握。政府也會依產業創新條例相關規定，對台積電申請赴美投資設廠案作好協助及把關。

國安人士表示，早在美國總統川普上任前，賴總統就責請國安、外交、行政團隊盤整川普競選期間對台相關主張，密切關注川普競選團隊核心成員發言，當川普多次喊出晶片議題後，賴總統要求國安會與行政院成立專責小組檢視台灣產業於全球布局與半導體產業概況，日前召開國安高層會議正是以台灣作為棋手進行「非紅供應鏈」布局。

另外，賴總統曾低調拜訪台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家、董事林全等關鍵領袖，交換意見也商討對策，賴總統指示「國家利益至上，不急躁，謀定而動」，傾全力協助台積電在先進製程上持續保持領先。

外界憂心台積電恐變「美積電」，總統府副秘書長張惇涵昨接受網路節目專訪時說，半導體生態系大家各有專長分工，不同國家、不同環節，只要能合作就能共創多贏，重點是台積電不能變「紅積電」。

行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩質詢，台灣籌碼與矽盾恐被削弱。卓揆表示，「台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事。」