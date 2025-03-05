觀察站／魏哲家進白宮 鎂光燈統統給川普

台積電夾處在美中科技博弈，在川普上任後首度赴國會演說前夕，宣布加碼投資美國一千億美元的（約台幣三點二八兆元），送給川普一份美國史上金額最大的單項外國直接投資大禮。這份禮物看似讓台積電再次保護台灣，暫時躲過川普的關稅大刀，卻也讓台灣引以為傲的半導體領先地位動搖疑慮升高，進一步讓保衛台灣的矽盾愈來愈薄。

觀察台積電與白宮會後發布聲明，台積電董事長魏哲家配合川普合演一齣政治秀的成分頗高，他在聲明稿特別提到台積電二○二○年宣布在亞利桑那州廠設廠，就是因為有川普的「願景」和支持，技術性的避談前任的拜登政府，把鎂光燈統統給了川普。

從台積昨天的價走勢來看，投資圈顯然不看好台積電將重心逐步轉移至美國。這些疑慮包括台積電投資美國的錢從哪來、川普是否履行晶片法承諾持續補助台積電、供應鏈能否在四年內銜接、研發人才如何建置、會不會導致技術外流、如何維持毛利率在百分之五十三以上等，都是大問題。

台積電亞利桑那州第一廠從宣布到量產耗時四年，第二廠估計要二○二七年底或二○二八年量產；準備切入最先進的一點六奈米製程計畫四月動工，估計二○二九或二○三○年量產。這三個廠完成川普總統任期也已結束，更不用說後續還要蓋三個更先進的晶圓廠，都不在川普任內完成。

台積電坦承，昨天只是公司宣布前期的合作意向書，細節還有待董事會討論後再宣布。也就是說，昨天的政治秀是魏哲家在川普面前，用台積電的「美國夢」，幫川普兌現製造業回流的支票。台積電要落實，除了須面對種種挑戰，加上這次大投資涵蓋研發中心、最先進晶圓廠、先進封裝廠等一整套計畫，先進技術移往美國似乎已成定局，台灣在半導體產業的優勢地位會否因此動搖，讓護國神山會否成了半屏山，這對產業、對台灣恐怕才是最大的隱患。