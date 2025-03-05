專家：是否變「美積電」 看研發中心定位

台積電宣布千億美元的擴大在美投資案，半導體專家表示，投資計畫涵蓋設立研發中心，反映台積電向川普政府提出的投資案不是開空白支票，至於是否會讓台積電變成「美積電」，則需密切注意台積電美國研發中心未來的定位及研發方向。

台積電董事長魏哲家先前表示，「台積電變美積電，門都沒有！」原因是台積電最先進製程的量產必須緊跟著研發，一定會在台灣先量產；且台積電最先進製程絕對會根留台灣。

但言猶在耳，時隔不到兩個月，台積就宣布將在美設研發中心，引發網友狂酸，像是「台積電最後真的連門都沒有，直接變美積電」、「連研發中心都保不了！整碗被端走」。

不過，熟悉半導體產業的專家分析，台積電宣布的投資計畫，因為是台積電獨資進行，不會變成美積電，技術也不會外流，也不會掏空台灣。至於這次提出的投資計畫，雖然包括研發中心，但研判與台灣的研發中心定位不同。

這位專家說，台積電全球研發中心位於新竹寶山，扮演台積電先進技術包括尋找技術路徑、新材料，以及找到路徑後確立技術架構到進行各項設計、製程調整，再於試產線進行試產，接著反覆調校，讓確立的製程達到具成本效益後，才會轉至晶圓廠進行風險性試產。

隨著台積電先進製程不斷推進，製程難度愈來愈高，台積電為因應ＡＩ晶片追求更強大效益，產業專家指出，台積電美國研發中心將扮演前端基礎研究的角色，這部分正是美國研發人才的強項，這些基礎研究包括尋找技術路徑，例如一奈米以下是否採用更新的電晶體設計、採用其他新材料，還有矽光子和量子電腦等先進技術，未來都得仰賴更多美國人才。

至於與製程進入量產密切相關的研發，仍會根留台灣，再由台積電透過ＡＩ技術累積，先在台灣量產一段時間，累積生產參數後，再轉移至美國新廠量產。台積電已在美國亞利桑那州第一座廠建立這樣的高效率生產模式，未來也會複製到其他五座晶圓廠及先進封裝廠。