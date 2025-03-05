台積加碼在美蓋5半導體廠…川普：若台出事 美就有影響力

在美國總統川普的見證下，台積電董事長魏哲家三日在白宮宣布，除了已宣布的六五○億美元投資，台積電未來四年要增加對美投資一千億美元，建造三座晶圓廠、兩座先進封裝廠與研發中心；川普表示，在美國製造晶片，就不會有關稅。

媒體記者問川普，如果中國大陸決定孤立或拿下台灣，這一項投資案可不可能極小化美國對晶片（需求）的衝擊？川普表示，（中國大陸拿下台灣）那將會是個毀滅性的事情，無法說是否會極小化衝擊，但是至少讓美國在這個非常重要的產業上，占有一席之地。

投資案估創造2萬工作機會

「我們在美國就會有相當大部分（晶片製造）。」川普說，所以如果台灣發生事情，「美國就可有很大的影響力。」

川普三日在白宮與魏哲家見面，白宮下午舉行記者會公布台積電最新的投資計畫。川普指出，台積電將投資美國至少一千億美元，建立半導體製造設施，多數集中在亞利桑那州（Arizona）；他希望最強大的晶片在美國製造，這項投資案也將占台積電晶片製造很重的比例。

川普說，台積電一千億美元的投資將投入建造五座半導體相關的工廠，估計創造二萬至二點五萬個工作機會，預期未來規模會愈來愈大。

魏哲家：將在美設研發中心

魏哲家說，台積電在原來的六五○億美元投資以外，將再加碼投資一千億美元；除了原先承諾的三座晶圓廠外，台積電計畫再建造三座晶圓廠、二座先進封裝廠和一座研發中心，這也讓台積電在美國的投資總額達到了一六五○億美元。他說，台積電將在美國生產晶片，協助人工智慧（ＡＩ）和智慧手機的製程。

外國直接投資史上規模最大

台積電指出，這項擴大投資專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案；台積電預期為ＡＩ和其他前瞻應用創造數千億美元的半導體價值。這項投資案預計在未來四年創造約四萬個營建工作機會，並在先進晶片製造和研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會；預計未來十年，這項投資還將推動亞利桑那州和美國各地超過兩千億美元的間接經濟產出。

川普表示，美國現階段在晶片市場中無足輕重，但在這項投資案之後，美國可以取得近四十%的市場。