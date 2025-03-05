台積加大美國投資 外資報告統統按讚 目標價看這價位

台積電（2330）將加碼在美投資千億美元，多家外資陸續發布報告，肯定台積電將鞏固技術領先優勢、避免與英特爾合資，並降低地緣政治風險，重申台積電「優於大盤」或「買進」評級，並建議投資人應於台積電近期股價回檔時進一步布局。

瑞穗證券對台積電重申「買進」評級及目標價1,360元。瑞穗證券估計，到2030年，台積電在美將有六座晶圓廠，先進製程產能將達每月10萬至20萬片，這可能有利於半導體設備廠，尤其是先進製程及封裝領域，但成本負擔也會提高。

除最初預期所有台積電海外晶圓廠將稀釋毛利率2至3個百分點之外，瑞穗還估計，2028年至2031年，台積電在美新投資首次量產時，毛利率還將再稀釋4至6個百分點。台積電在美擴產的時程表細節仍未公布，但瑞穗認為，在日本及德國的產能擴張速度將減緩，且未來數年日本廠先進製程不太可能擴大。

摩根士丹利指出，台積電之前表示，「海外晶圓廠將稀釋毛利率2至3個百分點，且可能持續數年」，大摩認為這已包括潛在的美國進一步擴廠，因此預估毛利率不致於有再下行的風險。

大摩認為，台積電擴大美國投資，應有助於緩解投資人對台灣潛在關稅及與英特爾合資計畫的擔憂。大摩重申「優於大盤」評級及目標價1,388元。美銀維持「買進」評級及目標價1,450元。美銀認為，台積電在美擴廠在執行及成本管理方面仍有挑戰。