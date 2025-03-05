台積電加碼投資美國 設備耗材鏈接單衝一波

台積電（2330）加碼投資美國千億美元設廠，市場預期將掀起新一波建廠與耗材需求商機，漢唐（2404）、帆宣（6196）、家登（3680）、上品等台積電美國廠夥伴將再迎來大單。

漢唐是第一波與台積電共同赴美設廠的夥伴，為台積電亞利桑那州廠區興建無塵室工程，業界點名將吃到絕對金額相對高的商機，激勵漢唐昨（4）日股價勁揚7.9%、收457.5元。

帆宣近年加速隨著客戶赴海外建廠的國際化腳步，前往美、日本及德國布局，也是台積電美國建廠主要協力廠。隨著訂單持續湧入，帆宣近來在手訂單維持600億元左右高檔，去年合併營收606.75億元，年增7.8%，連三年創新高。帆宣昨天股價強攻漲停板168.5元、大漲15元，成交量由前一天的300多張暴增至1萬餘張。

台積電擴大美國投資，市場看好關鍵EUV設備耗材鏈可望受惠，其中，家登已是半導體指標廠長年夥伴，隨大廠製程推進，有助相關產品出貨成長。