台積電加碼投資美國 三挑戰：人才、成本、資本支出

台積電（2330）加碼投資美國千億美元，要再蓋三座新廠，研發中心與先進封裝廠也要首度落腳美國，但赴美初建廠時人力調度與建設過程，曾讓台積電吃了不少苦頭，如今加大力道投資美國，業界關注台積電如何面對人才、成本、資本支出等三大挑戰。

業界先前觀察，以台積電在亞利桑那州設廠的土地面積規模來看，至少可蓋六個廠，有望實現在美興建「Mega Site（超大型晶圓廠）」的目標。即使設廠進度曾有障礙，但「關關難過也關關過」，台積電若能完成建廠大業，將是在美國產能最大、技術最先進的非美系半導體廠，超越三星等對手。

事實上，台積電美國新廠首座廠量產後，美國客戶群詢問下單意願節節攀升，除了美國廠只能成功不可失敗，更是台積電決定台灣廠與美國廠同時生產的關鍵。

不過，業界指出，廠區營運最關鍵是人才，包含協力廠與關鍵供應鏈夥伴的即時配合，目前美國供應鏈仍需要時間升級，由於相關經驗與即時支援速度難以複製，供應鏈夥伴要立刻跟著台積電一起升級。

此外，台積電先前大批招募台灣工程師前往美國工作，未來新廠開出的人力額度暴增，台積電勢必要建立歐美地區的人力資源庫，東西方企業文化的磨合仍需要時間。

台積電以嚴控成本、高毛利率聞名，不光是台積電，三星和英特爾在美國設廠，都面對同樣的成本壓力，但台積電優勢是經濟規模優勢，客戶與訂單齊備，預期美國新廠第一廠產能陸續開出、學習曲線加速後，搭配台灣人才與夥伴可望快速改善成本。

至於資本支出，業界認為，台積電若將美國加碼投資做為長期專案投資，依據投資安排會專款專用。