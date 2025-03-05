台積赴美大投資 這套劇本...精心編寫

美國總統川普與台積電（2330）共同宣布赴美大投資，震撼市場。據了解，賴政府自上任以來，對於美國新政局勢持續都在沙盤推演，備妥18套劇本，知情人士透露，期間光是與半導體業者，至少已經開過三次會議，聽取產業界意見。

據了解，政府高度重視台積電赴美投資議題，內部也推演過數套劇本。其中有一套是，由賴總統出面，以「大禮包」方式宣布擴大投資美國一定金額；另一套劇本，則是由產業掌握主導權，政府站在協助、把關立場，淡化政治色彩。

在經過多次沙盤推演後，賴政府召開國安高層會議時拍板，由賴總統出面表示要增加國防支出，擴大對美天然氣採購以降低對美順差，同時倡議組成「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，至於台積電赴不赴美，對外一致口徑，都是尊重產業評估。

綜合業內人士及國安高層分析，台積電擴大赴美投資的這套劇本，整體而言「利大於弊」。

一方面，未來美國對先進製程晶片課高關稅，台積在美生產一來可避開關稅成本，二來，也對競爭對手形成壓力。