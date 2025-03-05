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川普讚在美生產超前部署 在台製造未來稅率上看50%

經濟日報／ 特派記者陳熙文／華盛頓3日電
美國總統川普表示，如果晶片是在台灣製造，再運到美國，未來可能會被徵收25%至50%關稅。（歐新社）
美國總統川普表示，如果晶片是在台灣製造，再運到美國，未來可能會被徵收25%至50%關稅。（歐新社）

台積電（2330）3日宣布，將投資1,000億美元在美國設廠。美國總統川普表示，如果晶片是在台灣製造，再運到美國，未來可能會被徵收25%至50%關稅。

川普說，魏哲家選在美國生產，就沒有關稅，認為魏哲家是超前部署。

川普上台後，陸續公布企業投資案，包括日本軟銀集團宣布投資美國1,000億美元、蘋果公司承諾投資美國5,000億美元等。

川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，白宮並在下午舉行記者會。魏哲家宣布，台積電將擴大投資1,000億美元，在既有投資專案之上，擬再建三座晶圓廠、二座先進封測廠和一座研發中心。

川普致詞時表示，很多企業都想要投資美國，他沒有時間參與每一次宣布，但為了魏哲家，川普撥空參與這項投資案的宣布。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，川普視半導體的生產製造回到美國為其核心目標。

盧特尼克指出，台積電在拜登政府執政期間收到60億美元補助，鼓勵台積電投資650億美元設廠，等於美國給台積電10%設廠資金。

盧特尼克說，在川普執政之下，台積電決定投資1,000億美元，因為這樣台積電就不用繳納關稅。

盧特尼克說，如果台積電不到美國來，他們就必須受苦。

川普表示，台灣幾乎壟斷了晶片市場，美國所占比率很小，現在受惠於這項投資案，美國可以取得近40%市場。

川普說，只要在美國製造就沒有關稅，這也是為什麼魏哲家選擇到美國生產製造，如果台積電不來美國，選擇在台灣生產，再運到美國，台積電未來將面臨25%、30%或50%關稅，而且關稅的額度只會向上走。

台積電 川普 魏哲家

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