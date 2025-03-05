總統府：台積電最先進製程 確保留台

總統府昨（4）日表示，台積電（2330）未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關，依法審查並顧及投資者及國家利益，確保台積在擴大赴美投資同時，將最先進製程留在台灣。

總統府發言人郭雅慧表示，根據《產業創新條例》規定，公司從事國外投資達新台幣15億元以上，應事前向中央主管機關申請核准，台積電未來申請赴美投資設廠，政府會協助及把關，依法審查並顧及投資者及國家利益。

行政院長卓榮泰昨日也表示，要讓台灣保持在國際產業鏈上的關鍵地位，也要確保台灣在關鍵技術上的領先，才能夠持續與所有有意願合作的國家來進行有效、深化的合作。

經濟部昨日表示，台灣半導體產業向來是我國高科技產業與經濟成長重要引擎，台積電在全球投資的同時，在台投資高階製造計畫仍持續推進，包含2奈米、1.4奈米及以下製程技術突破與產能提升。除了台灣全球研發中心早已於 2023年啟用，台積電也在中科與南科持續擴建晶圓廠，並加強與本地供應鏈合作，在滿足全球市場需求同時，確保台灣仍為全球半導體創新核心。

經濟部長郭智輝昨日受訪表示，台積擴大赴美投資，不會影響台灣半導體優勢，這項投資是台積電全球布局結果，「我們支持它」；即使台積電將部分研發移至美國，台灣科技文化扎實，而文化移動、人才經驗累積皆需要時間，先進製程仍會留在台灣。

經濟部表示，台積新一階段的對美投資規劃，政府將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力，持續壯大台灣於半導體業的關鍵地位。