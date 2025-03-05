快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

川普關稅生效…道瓊兩天跌1300點 輝達黑翻紅、台積電ADR逆漲4.06%

總統府：台積電最先進製程 確保留台

經濟日報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導

總統府昨（4）日表示，台積電（2330）未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關，依法審查並顧及投資者及國家利益，確保台積在擴大赴美投資同時，將最先進製程留在台灣。

總統府發言人郭雅慧表示，根據《產業創新條例》規定，公司從事國外投資達新台幣15億元以上，應事前向中央主管機關申請核准，台積電未來申請赴美投資設廠，政府會協助及把關，依法審查並顧及投資者及國家利益。

行政院長卓榮泰昨日也表示，要讓台灣保持在國際產業鏈上的關鍵地位，也要確保台灣在關鍵技術上的領先，才能夠持續與所有有意願合作的國家來進行有效、深化的合作。

經濟部昨日表示，台灣半導體產業向來是我國高科技產業與經濟成長重要引擎，台積電在全球投資的同時，在台投資高階製造計畫仍持續推進，包含2奈米、1.4奈米及以下製程技術突破與產能提升。除了台灣全球研發中心早已於 2023年啟用，台積電也在中科與南科持續擴建晶圓廠，並加強與本地供應鏈合作，在滿足全球市場需求同時，確保台灣仍為全球半導體創新核心。

經濟部長郭智輝昨日受訪表示，台積擴大赴美投資，不會影響台灣半導體優勢，這項投資是台積電全球布局結果，「我們支持它」；即使台積電將部分研發移至美國，台灣科技文化扎實，而文化移動、人才經驗累積皆需要時間，先進製程仍會留在台灣。

經濟部表示，台積新一階段的對美投資規劃，政府將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力，持續壯大台灣於半導體業的關鍵地位。

台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

台積電2奈米明年在美生產？卓榮泰談建廠時間

台積再投資美國千億美元 台灣半導體產業將外移？經濟部這麼說

影／台積電投資美國 府：事先掌握 確保最先進製程留台灣

影／台積電投資美國千億美元 總統府：確保先進製程留台灣

相關新聞

台積加碼在美蓋5半導體廠…川普：若台出事 美就有影響力

在美國總統川普的見證下，台積電董事長魏哲家三日在白宮宣布，除了已宣布的六五○億美元投資，台積電未來四年要增加對美投資一千...

台積電投資美 「威脅台科技優勢」

台積電宣布未來幾年將在美國加碼投資一千億美元再興建三座晶圓廠，外媒認為，這筆投資案將增添美國總統川普推動美國製造的政績，...

專家：是否變「美積電」 看研發中心定位

台積電宣布千億美元的擴大在美投資案，半導體專家表示，投資計畫涵蓋設立研發中心，反映台積電向川普政府提出的投資案不是開空白...

台積電面臨3挑戰 投資比重、成本、供應鏈

台積電昨宣布在美國加碼投資一千億美元，台積電ＡＤＲ重挫百分之四點一九，台積電現股昨股價開盤跌破千元，隨後市場解讀認為台積...

觀察站／魏哲家進白宮 鎂光燈統統給川普

台積電夾處在美中科技博弈，在川普上任後首度赴國會演說前夕，宣布加碼投資美國一千億美元的（約台幣三點二八兆元），送給川普一...

府：確保最先進製程留台

台積電擴大投資美國，賴清德總統昨表示，期待與美國等民主夥伴共同致力打造更具韌性、多元化半導體供應鏈以應對新的情勢發展。總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。