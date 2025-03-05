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府方：確保企業合適、合理布局全球 台積電不能變「紅積電」

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導
賴總統昨日接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥。總統府／提供
賴總統昨日接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥。總統府／提供

台積電（2330）擴大對美投資，賴清德總統昨（4）日接見美國智庫代表時表示，未來擴大對美投資，期待共同打造更具韌性、多元化半導體供應鏈；總統府副秘書長張惇涵表示，政府會確保企業合適、合理布局全球，重點是台積電不能變「紅積電」。

外界擔憂台積電恐變成「美積電」，經濟部長郭智輝昨日回應，這擔憂是多餘的。

賴總統昨日接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥，並談及台美關係。他指出，佛訥在川普總統第一次當選時，擔任「政權交接團隊」重要成員，昨日台積電董事長魏哲家與美國總統川普共同宣布，台積電將擴大對美國投資，未來希望在高科技、能源及農產品等領域擴大對美投資與採購。

張惇涵昨日接受網路節目專訪時指出，半導體是產品也是關鍵戰略物資，賴總統、行政院長卓榮泰都有與相關產業業者私下溝通及了解，台灣半導體赴美投資，可避免關稅問題，他認為，這就是兩國之間，在戰略、經貿、安全事務上，如果能找到合作平衡點、共創雙贏，也許是個還不錯的開始。

張惇涵表示，台灣半導體產業在全球不可或缺，各國都有不同擅長之處，美國的設計、日本的材料、荷蘭的設備，台灣製程、技術良率很高是最大優勢，確保深耕台灣，也要確保企業合適、合理布局全球，共創多贏。政府會有所因應，持續關注美國政府政策，謀定而後動是負責任政府的作為，重點是半導體產業，台積電不能變紅積電。

卓榮泰昨日赴立法院施政報告並備詢，他強調，我國先進產業或其他產業如何做全球布局，「根留台灣，繼續壯大台灣」是國家、政府跟產業界共同的立場，這個立場絕不動搖，會持續加強跟深化。

卓榮泰說，過去從川普1.0開始，台灣就調整國家許多經貿政策，對美國各項投資也在實質發展、成長，去年對外投資項目中，對美國投資已達三成，同時一併降低對中國大陸依賴，這也是台灣在經貿方面上一個重要的政策跟戰略思考。

台積電 川普 魏哲家

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