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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

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川普盛讚台積加碼美國 免關稅？救英特爾？都沒說

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
美國總統川普盛讚台積電加碼美國投資是「超前部署」，而且在美生產就沒有關稅問題。歐新社
美國總統川普盛讚台積電加碼美國投資是「超前部署」，而且在美生產就沒有關稅問題。歐新社

美國總統川普盛讚台積電加碼美國投資是「超前部署」，而且在美生產就沒有關稅問題。

但川普沒說的是，到底未來台灣半導體業是否還要擔心遭美課稅，以及台積電（2330）是否還要出手援助、甚至入股英特爾。

川普曾多次指責台灣「竊取」美國半導體產業，並威脅對外國生產的晶片課徵關稅，如今台積電宣布在美加碼投資千億美元，川普喜迎美國史上最大規模的單一企業外國直接投資案，重要政績再添一筆。

業界人士指出，台積電拍板加碼美國千億美元大投資的同時，還有很多個問號，仍待川普政府釋疑。

川普認為，台灣在晶片生產上具有「壟斷性」地位，台積電擴大對美投資對美國而言是關乎經濟安全、國家安全的問題，台積電晶片生產布局也可更加多元，並重申「只要在美國生產，就不會被加關稅」。

川普先前揚言對台灣晶片課徵100％關稅，後來又預告關稅稅率為25％，迄今尚未定案。川普在台積電宣布赴美投資的記者會上，則再強調，台積電此舉可避免晶片出口美國時被課徵高額關稅，如果這些晶片在台灣生產再送往美國，將被徵收25%、30%或50%之類的關稅。

如今，台積電赴美國擴大投資了，但繳了千億美元的鉅額「保護費」後，川普政府尚未表明是否因此「免關稅」了。若川普政府將此次投資單純定位為「成功引進外資」，可能形成半導體先進製程技術被迫流向美國，但川普政府仍然要對台灣晶片出口美國課徵關稅的「雙輸」局面。

是否需要火線救援英特爾，則是台積電面臨的另一大未知數。業界人士認為，台積電可能藉由獨資加碼美國市場，作為不接手英特爾晶圓廠的籌碼，但英特爾目前陷入困境、前景未明，台積電是否順利從英特爾重整的風暴中解套，備受各界關注。

從製造成本來看，台積電先前宣布投資650億美元，加上這次加碼的1,000億美元，共將投資1,650億美元，在美建廠與營運成本高昂，台積電未來將再面臨生產成本過高的挑戰。

過去美國商務部承諾對台積電提供66億美元補貼，但川普政府以「棒子」取代「紅蘿蔔」的政策路線明確，現任商務部長盧特尼克拒絕曾承諾的補貼款項，台積電據傳目前僅獲得約15億美元補貼，如今將投入更多資金在美建廠，先前美國政府承諾的補貼是否能到位，也是一大未知數。

台積電 川普 魏哲家

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