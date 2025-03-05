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保障台灣安全…川普未明確承諾 強調將在半導體製造有一席之地

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普3日表示，中國大陸犯台將是「災難性」事件，但他未對保障台灣安全提供明確承諾。（歐新社）
美國總統川普3日表示，中國大陸犯台將是「災難性」事件，但他未對保障台灣安全提供明確承諾。（歐新社）

美國總統川普3日表示，中國大陸犯台將是「災難性」事件，但他未對保障台灣安全提供明確承諾，並強調台積電（2330）在美加碼投資後，將讓美國在半導體製造這個重要的生意上占有一席之地。

川普並未提到，美國是否會因為台積電的投資，提供台灣安全保障。川普重返白宮以來，在美國支持台灣安全方面，尚未表明立場。有一說是，川普3日的談話暗指台積電在美國大投資後，美國在晶片業影響力就會更大，若兩岸關係緊張甚至動武，美國仍能老神在在，「因為有影響力了，不用再依賴台灣生產」。

川普3日與台積電董事長魏哲家共同出席記者會，台積電並宣布加碼投資美國千億美元的消息，震撼全球。記者會上，媒體詢問川普，一旦中國大陸孤立或進犯台灣，這項投資案能否最小化晶片產業受創對美國的衝擊？

川普回應：「我不能說降到最低，這種情況顯然會是毀滅性的事件，但（新投資）至少美國能在晶片產業中占一席之地，美國將在晶片產業中獲得很大的影響力」，「所以要是台灣有事，會有很大影響。」

台積電赴美投資要點
台積電赴美投資要點

德國馬歇爾基金會的印太部門主管格拉澤（Bonnie Glaser）認為，台灣期盼透過承諾增加投資，有助於維持台美關係強健。對於川普的優先事項，台灣明顯加碼支持並予以推動，美國將從台積電投資案中獲益良多。

格拉澤同時表示，台灣「有理由感到緊張」，烏克蘭擁有幾乎全體歐洲的支持，台灣情況不同，當地武器完全仰賴美國。但她同時指出，經濟利益也使局勢不同，台灣身為全球首屈一指的晶片製造國，也是投資大國，有其影響力。

她借用川普對烏國總統澤倫斯基的說法，強調「台灣有牌可打」，儘管川普在3月3日表示，台積電交易可能會使其略為減弱。

美利堅大學副教授羅夫納則說，川普把不確定性當成策略的一部分，他在首屆任期時批評歐洲，實際卻提高了美國在歐陸的駐軍人數。

台灣正在觀察白宮，尋找川普對台灣盤算的蛛絲馬跡。川普力促烏克蘭與俄羅斯和談，並要求歐洲領袖採取行動、增加軍事開支，而非依賴美國慷慨解囊，這些舉動不會讓台灣感到安心。

台積電 川普 魏哲家

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