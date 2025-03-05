美國大投資 台積畫藍圖…美商務部暗示不會給補助

在美國總統川普的見證下，台積電（2330）董事長魏哲家3日在白宮宣布，加碼投資美國1,000億美元（約新台幣3.3兆元），不僅要再蓋三座先進製程12吋晶圓廠，並首度在美國設立研發中心與兩座先進封裝廠。

川普表示，在美國製造晶片，就不會有關稅。不過，台積電此次千億美元大投資，美國商務部暗示不會給補助。

台積電先前已規劃在美國亞利桑那州投資650億美元，興建三座先進製程12吋廠，其中第一座廠已量產，加計本次加碼的1,000億美元，在美總投資金額將達1,650億美元（逾新台幣5.4兆元），是台積電海外投資最大手筆。

台積電此次更將在美設立研發中心與先進封裝廠，業界解讀，是台積電為後續在美導入2奈米以下、甚至埃米級製程，並延伸至先進封裝在地一條龍服務做準備，迎接蘋果、輝達、超微、高通等美系客戶訂單。

川普3日在白宮與魏哲家見面，並共同出席記者會，川普指出，台積電將投資美國至少1,000億美元，建立半導體製造設施，多數集中在亞利桑那州。他希望最強大的晶片在美國製造，這項投資案也將占台積電晶片製造很重的比率。

川普說，台積電1,000億美元的投資，將投入建造五座半導體相關的工廠，估計創造2萬至2.5萬份工作機會，預期未來規模會愈來愈大。

川普在記者會中大讚魏哲家是傳奇，甚至還說「他是現在會議室裡最重要的人」。川普表示，美國現階段在晶片市場中無足輕重，但在這項投資案之後，美國可以取得近40%的市場；川普說，只要在美國製造就沒有關稅，這也是為什麼魏哲家選擇到美國生產製造。

魏哲家說，台積電在原來的650億美元投資外，將再投資1,000億美元；除了原先承諾的三座晶圓廠，台積電擬再建造三座晶圓廠、二座先進封裝廠和一座研發中心。台積電將在美國生產晶片，協助AI和智慧手機的製程。

台積電也透過新聞稿指出，這項擴大投資專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案；台積電預期為AI和其他前瞻應用創造數千億美元的半導體價值。

這項投資案預計在未來四年創造約4萬個營建工作機會，並在先進晶片製造和研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會；預計未來十年，這項投資還將推動亞利桑那州和美國各地超過2,000億美元的間接經濟產出。